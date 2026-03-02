2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

理柏（Lipper）統計，今年年初到2月24日為止，以新台幣計價，在國內核備的基金中，以黃金及貴金屬基金平均狂漲24.9%最優異，其次是台股基金的20.7%、天然資源基金的20.1%。

此外，拉丁美洲基金今年來平均漲19.4%，還有五類型基金今年來的平均漲幅也都超過一成，依次為新興市場股票、亞洲（不含日本）股票、基礎建設、日本股票、公用事業基金，平均漲幅介於11.6-14.4%。

黃金是去年以來的強勢資產，2月初雖然一度跌落每英兩5,000美元以下，但隨後很快重拾漲勢，瑞銀更預期金價數個月內將衝到6,200美元。中東局勢再度緊張，金價欲低不易。一年來，黃金及貴金屬基金平均飆漲173.6%。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）認為，在結構性支撐因素未改變下，金價長期仍看好。高金價也將持續提振金礦業業績，使金礦股票基金維持強勢表現。

在股市方面，今年以來韓股強漲近五成，高居全球主要股市之冠，國內核備的三檔南韓基金今年來漲幅也都超過韓股大盤。不過，依照理柏環球分類，通常要有五檔基金才會自成一類。

在台股方面，市場擔心台股（尤其是科技股漲多）估值偏高。安聯台灣科技基金經理人周敬烈指出，目前多數科技股走的是「獲利驅動」行情，而非單純評價擴張。股價上漲反映的是企業獲利預期持續上修，而非市場過度透支未來。

黃金等原物料強勢，也帶動天然資源及拉丁美洲基金的表現。特別是拉丁美洲基金今年來平均大漲19.4%，領漲新興市場基金，打敗向來較強勢的新興亞洲。