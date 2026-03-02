快訊

李四川給蔣萬安辭呈日期曝光 前一日將主持社子島都委會

首傳3美軍陣亡！川普認了恐有更多犧牲 「美國會為他們的死復仇」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
日歐股投資 魅力升溫（路透） 徐懿萱
日歐股投資 魅力升溫（路透） 徐懿萱

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

貝萊德智庫指出，與地緣政治分裂相關的財政擴張，正創造一批AI之外的新報酬動能。日股更受惠於企業改革深化與財政支持並行的雙重利多。日本企業如今更聚焦於利潤最大化，而非僅僅以降低負債為優先目標。同時，企業間交叉持股比例持續下降，也提升日本市場對海外投資人的吸引力。

貝萊德表示，日本的股東權益報酬率（ROE）持續穩步攀升，逐步縮小與美歐之間的差距，這並非單純來自財政擴張所帶來的短期刺激，而是一股醞釀已久、緩步推進的結構性力量。企業愈來愈重視資本紀律與股東報酬，正帶動整體獲利能力提升。

富達投信投資長陳威宏指出，日本在穩定政策框架下推動改革與投資，企業信心提升，同時在國際上與美國的經濟連結更緊密，鼓勵日本企業更積極參與海外投資循環，降低貿易相關風險。

在歐洲方面，陳威宏指出，歐洲受惠於企業財報表現及全球資金分散需求，歐股Stoxx 600指數上周創歷史新高，但今年整體成長預期偏溫和，通貨膨脹下行有利政策轉向支持，須關注外部貿易摩擦與地緣政治不確定性。德國財政政策初見成效，多個新興市場信心也回升，為全球市場提供額外支撐。

貝萊德表示，歐洲產業間的分化將成為推動市場表現的關鍵力量。歐股整體ROE提升，將須透過生產力成長來實現，而非仰賴一次景氣循環刺激所帶來的短暫提振，因此在歐股更關注具備產業結構性優勢的投資機會，特別是能受惠於國防、基礎建設與能源支出增加的產業。

貝萊德指出，歐洲製藥業獲利穩健，評價相較歷史水準偏低，且受惠於AI創新及人口快速老化所帶來的成長前景。另外，歐洲家庭長期以來儲蓄率偏高，政策制定者正推動措施，使家庭更容易參與投資，在將儲蓄導入投資中，金融類股可望扮演關鍵中介角色。

資本支出 ROE 地緣政治

延伸閱讀

美銀美林經理人調查：新興股市配置比例攀升至五年新高

五大股市指數 漲翻天

新興市場債 投資寵兒

多重資產基金 攻守兼備

相關新聞

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

三類基金漲勢亮眼

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

台股市值型 馬力夯

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

NASDAQ 標的 聚焦科技股

近期美股進入區間整理，在企業財報表現優於預期與經濟基本面維持韌性的背景下，市場對科技股高估值、高資本支出的疑慮，短期壓抑指數表現，但整體行情仍回歸企業獲利與總體環境變化主導。投資人可透過NASDAQ ETF布局大型科技龍頭，掌握AI與數位轉型長線趨勢。

美非投等債 存債族首選

通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，非常有利債券市場發展，尤其是非投等債，目前殖利率仍維持在歷史較高水準，這意味即便債券價格波動，穩定的高票息也能提供強大的下檔緩衝。另就固定票面利率來看，美國非投等債高達6.53%，高於美歐其他債券，是目前存債族首選。

全球市場觀測站／新興股債 資金追捧

美國法院裁定對等關稅違法，川普隨即援引「1974年貿易法」第122條，2月24日起對全球課徵疊加原關稅，美股上周走勢一度震盪。相較於成熟股市，新興股市上周表現亮眼，例如韓股上周大漲約7.5%、台股漲幅5.3%。債市方面，美債殖利率拉回，亞債、新興美元債漲勢領先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。