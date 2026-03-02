年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

境內基金資訊觀測站統計，今年1月最受投資人鍾愛的ETF首推元大台灣50（0050），單月強力吸金313億元。0050在2025年底規模已達到1兆元，今年以來資金持續流入，加上台股今年來已大漲逾22%，造成0050最新規模超過1.3兆元，穩居ETF規模冠軍。

富邦科技（0052）在1月進帳179億元，僅次於0050。0052是國內第一檔科技ETF，也是「含積量」最多的ETF，最新的台積電比重高達71.2%，吸引看好台積電後市的小資族。

0052最新規模站上千億元，來到1,064億元，今年來規模狂飆73.5%，傲視群雄。

另外，國泰費城半導體（00830）在1月進帳177億元，國泰台灣科技龍頭（00881）吸金116億元，主動安聯台灣（00993A）吸金113億元，反映台灣投資人對於美股及台股科技股的強烈偏好。

凱基台灣TOP 50（009816）則是今年以來的明星ETF，在元月募集90億元，到2月底規模已到540億元。這檔ETF標榜不配息，精選大型成長股，績效優訴求吸睛，快速推升規模。

元月最暢銷的國內十大基金產品中，唯一的共同基金為安聯台灣科技基金，單月吸金82.9億元。