經濟日報／ 記者張瀞文╱台北報導

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

境內基金資訊觀測站統計，今年1月最受投資人鍾愛的ETF首推元大台灣50（0050），單月強力吸金313億元。0050在2025年底規模已達到1兆元，今年以來資金持續流入，加上台股今年來已大漲逾22%，造成0050最新規模超過1.3兆元，穩居ETF規模冠軍。

富邦科技（0052）在1月進帳179億元，僅次於0050。0052是國內第一檔科技ETF，也是「含積量」最多的ETF，最新的台積電比重高達71.2%，吸引看好台積電後市的小資族。

0052最新規模站上千億元，來到1,064億元，今年來規模狂飆73.5%，傲視群雄。

另外，國泰費城半導體（00830）在1月進帳177億元，國泰台灣科技龍頭（00881）吸金116億元，主動安聯台灣（00993A）吸金113億元，反映台灣投資人對於美股及台股科技股的強烈偏好。

凱基台灣TOP 50（009816）則是今年以來的明星ETF，在元月募集90億元，到2月底規模已到540億元。這檔ETF標榜不配息，精選大型成長股，績效優訴求吸睛，快速推升規模。

元月最暢銷的國內十大基金產品中，唯一的共同基金為安聯台灣科技基金，單月吸金82.9億元。

吸金 元大 凱基

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

三類基金漲勢亮眼

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

NASDAQ 標的 聚焦科技股

近期美股進入區間整理，在企業財報表現優於預期與經濟基本面維持韌性的背景下，市場對科技股高估值、高資本支出的疑慮，短期壓抑指數表現，但整體行情仍回歸企業獲利與總體環境變化主導。投資人可透過NASDAQ ETF布局大型科技龍頭，掌握AI與數位轉型長線趨勢。

美非投等債 存債族首選

通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，非常有利債券市場發展，尤其是非投等債，目前殖利率仍維持在歷史較高水準，這意味即便債券價格波動，穩定的高票息也能提供強大的下檔緩衝。另就固定票面利率來看，美國非投等債高達6.53%，高於美歐其他債券，是目前存債族首選。

全球市場觀測站／新興股債 資金追捧

美國法院裁定對等關稅違法，川普隨即援引「1974年貿易法」第122條，2月24日起對全球課徵疊加原關稅，美股上周走勢一度震盪。相較於成熟股市，新興股市上周表現亮眼，例如韓股上周大漲約7.5%、台股漲幅5.3%。債市方面，美債殖利率拉回，亞債、新興美元債漲勢領先。

