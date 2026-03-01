快訊

桌球／不敵球王 林昀儒新加坡大滿貫賽奪亞軍仍寫新猷

中東大亂還有什麼可以買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

街頭藝人爆量…「1商圈」被狂點名難聽又大聲 網共鳴：逛街超痛苦

聽新聞
0:00 / 0:00

今年來三類型基金平均漲幅逾兩成 另外六類型基金平均漲逾一成

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

理柏（Lipper）統計，今年年初到2月24日為止，以新台幣計價，在國內核備的基金中，以黃金及貴金屬基金平均狂漲24.9%最優異，其次是台股基金的20.7%、天然資源基金的20.1%。

此外，拉丁美洲基金今年來平均漲19.4%，還有五類型基金今年來的平均漲幅也都超過一成，依次為新興市場股票、亞洲（不含日本）股票、基礎建設、日本股票、公用事業基金，平均漲幅介於11.6-14.4%。

黃金是去年以來的強勢資產，2月初雖然一度跌落每英兩5,000美元以下，但隨後很快重拾漲勢，瑞銀更預期金價數個月內將衝到6,200美元。中東局勢再度緊張，金價欲低不易。一年來，黃金及貴金屬基金平均飆漲173.6%。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）認為，在結構性支撐因素未改變下，金價長期仍看好。高金價也將持續提振金礦業業績，使金礦股票基金維持強勢表現。

在股市方面，今年以來韓股強漲近五成，高居全球主要股市之冠，國內核備的三檔南韓基金今年來漲幅也都超過韓股大盤。不過，依照理柏環球分類，通常要有五檔基金才會自成一類。

在台股方面，市場擔心台股（尤其是科技股漲多）估值偏高。安聯台灣科技基金經理人周敬烈指出，目前多數科技股走的是「獲利驅動」行情，而非單純評價擴張。也就是說，股價上漲反映的是企業獲利預期持續上修，而非市場過度透支未來。

黃金 基礎建設

延伸閱讀

美銀美林經理人調查：新興股市配置比例攀升至五年新高

四大類基金最受高資產投資者青睞

布局配息型產品 增現金流

多重資產基金 攻守兼備

相關新聞

美伊緊張升溫 貨幣市場基金「三高二低」成避險管道

美伊開戰對金融市場走勢增添變數，近年來股債齊跌現象並不罕見，引發市場對多元避險選項的重視。貨幣市場基金具備「三高二低」特...

獲利入袋後 善用兩招錢滾錢

全球主要股市持續多頭走勢，台、韓、日等股市再創歷史新高，部分投資人選擇逢高獲利入袋為安，轉進貨幣市場基金，推升貨幣市場基...

布局配息型產品 增現金流

在強勢股市迭創歷史新高時，如果投資人不想獲利了結，可以有哪些選項？法人指出，投資人要先確定自己的風險承受程度，再進行資產...

美元非投等債基金 有戲

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，但其「降息」與「縮表」的立場引發關注。法人...

五大股市指數 漲翻天

全球主要股市今年來延續上行氣勢，不少股市創下或逼近歷史新高，以南韓、台灣、美國費城半導體、巴西及日本日經指數等五大市場指...

新興市場債 投資寵兒

全球固定收益市場表現，今年來持續出現轉折點，去美元化速度持續增加，資金也在全球尋找新出路。全球主要債市表現明顯呈現新興債...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。