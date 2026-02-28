美伊緊張升溫 貨幣市場基金「三高二低」成避險管道

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美伊開戰對金融市場走勢增添變數，近年來股債齊跌現象並不罕見，引發市場對多元避險選項的重視。示意圖／AI生成

美伊開戰對金融市場走勢增添變數，近年來股債齊跌現象並不罕見，引發市場對多元避險選項的重視。貨幣市場基金具備「三高二低」特色，即安全性、流動性、便利性相對較高，波動率、進入門檻相對較低，能夠在波動加劇的市場中，為資產提供防禦韌性，相當適合作為短期停泊資金的工具。

除美伊開戰的新變數之外，原本美國聯準會的降息動作也可能有變化；統一投信表示，預期今(2026)年利率趨勢大概率將易跌難漲，但降息與否的消息面變化，恐令股債匯市場波動難免。

根據投信投顧公會統計至去(2025)年底數據顯示，市場規模最大的國內貨幣市場基金，就是統一投信旗下統一強棒貨幣市場基金；該基金規模在2024年底時約537億元，至2025年底已突破1,377億元。統一強棒貨幣市場基金規模快速成長，除顯示市場對避險的需求上升外，也與其淨值表現相對較平穩有關；根據晨星統計至今(2026)年1月底的資料，統一強棒貨幣市場基金近一年報酬率1.57%，高於同類型基金平均值1.46%。

統一強棒貨幣市場基金暨統一全方位貨幣市場基金擬任經理人陳勇徵表示，這兩檔基金雖同為國內貨幣市場基金，但在投資決策流程將有所差異。統一全方位貨幣市場基金預計導入永續投資理念，篩選標的時除首重信用等級外，也將評估該標的對永續風險與機會的因應能力。統一全方位貨幣市場基金的預估投組配置，擬以銀行定存、短期票券為雙核心，以鞏固收益穩定性，並增強變現流動性和收益性。在此同時，考量日後利率下行機率較高，將彈性調整基金存續期間以應對國際利率市場變化。

