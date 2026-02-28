獲利入袋後 善用兩招錢滾錢

全球主要股市持續多頭走勢，台、韓、日等股市再創歷史新高，部分投資人選擇逢高獲利入袋為安，轉進貨幣市場基金，推升貨幣市場基金規模節節上揚。

基金平台指出，投資人獲利了結之後，可以採用進階版的定期定額，透過母子基金、低檔加碼等方式，讓資金以更有效率的方式留在股市中。

股市持續創新高的因應策略

基金平台指出，如果投資人每月定期定額一檔台股或科技基金5,000元，近兩、三年來持續不停扣，很有可能累計報酬率達到三、四成或更高，達到或超過預設的報酬率。投資人如果全部贖回，入帳金額很有機會超過20萬元。

與其將這筆金額放在貨幣市場基金，不如考慮更有效率的方式，也就是母子基金投資法。

在中租基金平台這個最早的基金平台，就領先同業推出母子基金機制，最低門檻也降到18萬元。投資人以18萬元一筆買進母基金後，設定每月從母基金定期轉出5,000元到子基金。一旦母子基金總報酬率達到設定目標（例如10%），該機制就會自動贖回子基金，轉回母基金。

在中租基金平台，母子基金可以跨品牌，且子基金可設定四個加減碼條件，自動逢低加碼、逢高減碼，一鍵輕鬆搞定。

另外，子基金停利不停扣，可以設定停利後自動增額扣款，讓資金不閒置，加速循環複利。對於有配息需求的投資人來說，還可以選擇「盈利Pay」或「月月領」提領機制，以強化現金流。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，可透過母子基金來提升效率並分散布局。母子基金機制的累積成果優異，關鍵在於「穩定底座＋趨勢成長＋自動紀律」，讓資金在市場波動中持續發揮複利效果。

張榮仁以「鉅寶盆」母子基金機制為例，可先將一筆資金投入全球股票型基金作為母基金，建立穩定底座，再每月定額轉入台股、美國科技或AI主題基金作為子基金。當子基金達到預設報酬時自動停利、將獲利轉回母基金；若市場修正則自動加碼，形成「上漲收割、下跌布局」的循環。

全台最大基金平台基富通證券則有「好享加-低檔智動投」，為保障投資人，進一步委託學者專家研究合適的跌幅、加碼條件，用選項的方式，減輕投資人設定低檔加碼條件的煩惱，也避免投資人遭受無法承受的傷害。

基富通證券董事長林丙輝表示，透過定期定額分批進場，不需要預測市場高低點，能降低短期市場波動對於投資情緒的影響，而且每個月只要3,000元起便可投資，只要是長期理財，不管是小資族或高資產客戶，通通都適合定期定額。

對於手上資金充裕的人，林丙輝建議，可以在定期定額外，進一步搭配「低檔自動加碼」，當市場短期跌幅較大時，依照設定好的條件，增加扣款次數和金額，累積更多的基金單位數，以進一步放大定期定額的複利效果，創造更好的回報。