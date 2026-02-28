快訊

台61線入口廂型車撞死腳踏車老翁！家屬淚尋「行車紀錄器」求真相

勤益科大越籍女大生騎車遇死劫！師生哀悼：她畢業留台…竟成遺恨

日本撞人「肯定不是個案」 林氏璧：維基可查到專有名詞 已是社會現象

布局配息型產品 增現金流

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

在強勢股市迭創歷史新高時，如果投資人不想獲利了結，可以有哪些選項？法人指出，投資人要先確定自己的風險承受程度，再進行資產配置。如果沒有立即的資金需求，可以增加配息型產品的比重，除了降低過度集中單一市場或資產的風險之外，還有望增加現金流。

國內配息產品愈來愈多元，早期以債券基金為主，隨後出現股債平衡基金，以優異配息紀錄吸引投資人，近年有愈來愈多的股票基金也都有配息選項，現在連黃金、礦業等波動極高的基金也加入配息行列。

「鉅亨買基金」統計，到去年底，觀察平台存量超過500萬元的高資產客戶的投資配置，重心集中在資訊科技、台灣股票與美國股票基金，此外，也有76.2%客戶持有配息型基金，且前十大榜單全數由月配型級別包辦，顯示對於穩定、可預期現金流的高度重視。從基金類型來看，這些受青睞基金主要為平衡型基金及新興市場債券基金。

值得注意的是，在2024年僅兩檔股票配息級別基金入榜，但到2025年已增加至三檔，反映高資產客戶兼顧現金流及資本成長。另外，在前十大債券基金中，高達七檔為新興市場債券基金，顯示即使納入防禦力較高的資產，高資產客戶仍追求較高的收益潛力。

配息 新興市場

延伸閱讀

渣打銀財管業績2026年拚增二成

英業達推員工持股信託

彰銀亞資高雄專區設分行

不想領息只能選009816？其實還有0050連結基金…TISA級別更省錢

相關新聞

獲利入袋後 善用兩招錢滾錢

全球主要股市持續多頭走勢，台、韓、日等股市再創歷史新高，部分投資人選擇逢高獲利入袋為安，轉進貨幣市場基金，推升貨幣市場基...

布局配息型產品 增現金流

在強勢股市迭創歷史新高時，如果投資人不想獲利了結，可以有哪些選項？法人指出，投資人要先確定自己的風險承受程度，再進行資產...

美元非投等債基金 有戲

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，但其「降息」與「縮表」的立場引發關注。法人...

五大股市指數 漲翻天

全球主要股市今年來延續上行氣勢，不少股市創下或逼近歷史新高，以南韓、台灣、美國費城半導體、巴西及日本日經指數等五大市場指...

新興市場債 投資寵兒

全球固定收益市場表現，今年來持續出現轉折點，去美元化速度持續增加，資金也在全球尋找新出路。全球主要債市表現明顯呈現新興債...

多重資產基金 攻守兼備

今年來全球股市資金輪動明顯，由美國大型科技股逐步擴散至亞洲與多元產業，並由軟體轉向硬體族群。觀察多重資產型基金近半年績效...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。