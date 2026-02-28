布局配息型產品 增現金流

在強勢股市迭創歷史新高時，如果投資人不想獲利了結，可以有哪些選項？法人指出，投資人要先確定自己的風險承受程度，再進行資產配置。如果沒有立即的資金需求，可以增加配息型產品的比重，除了降低過度集中單一市場或資產的風險之外，還有望增加現金流。

國內配息產品愈來愈多元，早期以債券基金為主，隨後出現股債平衡基金，以優異配息紀錄吸引投資人，近年有愈來愈多的股票基金也都有配息選項，現在連黃金、礦業等波動極高的基金也加入配息行列。

「鉅亨買基金」統計，到去年底，觀察平台存量超過500萬元的高資產客戶的投資配置，重心集中在資訊科技、台灣股票與美國股票基金，此外，也有76.2%客戶持有配息型基金，且前十大榜單全數由月配型級別包辦，顯示對於穩定、可預期現金流的高度重視。從基金類型來看，這些受青睞基金主要為平衡型基金及新興市場債券基金。

值得注意的是，在2024年僅兩檔股票配息級別基金入榜，但到2025年已增加至三檔，反映高資產客戶兼顧現金流及資本成長。另外，在前十大債券基金中，高達七檔為新興市場債券基金，顯示即使納入防禦力較高的資產，高資產客戶仍追求較高的收益潛力。