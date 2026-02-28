美元非投等債基金 有戲

美國總統川普宣布提名華許（Kevin Warsh）為聯準會（Fed）下任主席，但其「降息」與「縮表」的立場引發關注。法人指出，兩者政策訊號可能互相牽制，牽動殖利率曲線走勢與債市波動，後續動向成為市場焦點，而目前美元非投資等級債券仍具吸引力。

市場普遍預期華許6月上任後將延續降息循環。PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，值得注意的是，市場對於華許的立場在於「降息」與「縮表」之間的潛在矛盾，可能導致政策傳遞訊號混亂。

一般而言，降息代表釋放寬鬆訊號、增加市場流動性；縮表則屬收縮流動性、回收資金的緊縮手段。張世民表示，兩者在政策意涵上存在衝突，若同時推動降息與縮表，恐使政策訊號出現分歧，並加劇美國公債市場波動。

針對美債殖利率的影響，張世民分析，若同步進行「降息」與「縮表」，這兩種政策組合可能導致殖利率曲線進一步「趨陡」。趨陡的原因在於，若降息會拉低中短天期利率，而縮表則意味著減少購買美債，則中長天期利率可能因此上行。因此，在短天期利率下行、長天期利率上行的情況下，將使殖利率曲線呈現趨陡的態勢。同時，這也將是市場後續關注的焦點，也是華許上任後必須面對的艱鉅課題。

聯準會降息節奏仍為牽動債市走向關鍵。張世民指出，自去年第3季至年底連續降息三次後，近期最新1月FOMC會議決議按兵不動，而現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）認為，現行政策利率已屬合適水準，並維持「停看聽」立場。市場也預期，在鮑爾5月卸任前，政策利率將維持不變，除非出現重大變數。

因此，市場焦點轉向華許上任後的政策動向。張世民分析，6月中旬降息難度偏高，主因目前通膨年增率約為2.8%至2.9%，而屆時預估仍高於2.5%。即便外界解讀華許立場可能偏向寬鬆，但若無明顯政治壓力，提前啟動降息循環的可能性有限。事實上，主流市場預期降息時點將落在下半年，通膨數字的目標持續向2%靠攏，預估下半年有望降息2碼，分別於第3、第4季各降1碼。

另外，張世民認為，在美元非投資等級債的違約率方面，在當前利率環境下，截至1月底，該市場違約率約1.97%。展望2026年，在整體經濟溫和成長、企業再融資壓力有限情境下，預期違約率將維持在2%附近，短期內難見明顯攀升風險。

而違約率穩定，有助信用利差維持低檔。張世民指出，目前美元非投資等級債的信用利差已處歷史相對低位；回顧歷史資料，僅約4%的時間低於現行水準。

息收方面，以PGIM保德信美元非投資等級債券基金為例，近一至兩個月的息收殖利率變動不大。若下半年聯準會啟動降息，美債利率走低，加上信用利差或許收斂空間，雙重效應將有助帶動資本利得機會。目前上半年「提早卡位」策略格外關鍵。張世民認為，及早布局不僅可鎖定穩定息收，也能為下半年潛在的價差行情預作準備。考量市場價格往往提前反映政策預期，若待實際降息落地才進場，利多恐已反映於價格之中。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民。玉山投信／提供

經理人張世民小檔案

操作心法

●美元非投資等級債券在當前市場環境下，提供約6.5%的穩健息收，相較於投資等級債仍具吸引力。其波動度遠低於股票，為追求穩定收益的投資人提供可靠來源。

●考量聯準會預計下半年可能降息，建議投資人應「提早卡位」，在上半年布局，不僅能累積息收，更能把握降息前的價格反應機會。產業方面，房屋建築業可超配，零售餐飲及媒體產業則低配。（崔馨方）

投資小叮嚀

●美元非投資等級債券具備穩健息收優勢和潛在資本利得機會。儘管聯準會新主席上任後的政策走向存在不確定性，但市場對下半年降息的預期，為該類中短天期債券提供了有利的環境。

●透過策略性布局，並審慎產業配置，為資產組合增添一份穩健的報酬來源。而債券作為資產配置中不可或缺的一環，穩定性與收益潛力不容忽視。（崔馨方）