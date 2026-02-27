多重資產基金 攻守兼備

今年來全球股市資金輪動明顯，由美國大型科技股逐步擴散至亞洲與多元產業，並由軟體轉向硬體族群。觀察多重資產型基金近半年績效，多檔報酬率突破20%，包括科技、全球型、日股等類型走強，股債靈活配置策略奏效，展現穩健攻守兼備優勢。

統計截至24日止，近半年前十名績效表現皆逾23%，其中富邦AI智能新趨勢多重資產型、富邦歐亞絲路多重資產型、兆豐日本優勢多重資產、統一全球動態多重資產表現更超過40%。法人看好，AI長線趨勢不變，透過多元資產配置仍可兼顧成長機會與風險控管。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣表示，觀察區域市場表現，今年亞洲股市動能突出，其中韓國受惠AI記憶體與電子供應鏈需求強勁，指數漲幅領先全球；日本則呈現溫和上揚、但光通訊與原材料等細分領域表現強勢的分化格局。相較之下，美股大型科技股震盪整理，但費城半導體指數與台灣科技供應鏈仍維持相對強勢，顯示AI基礎建設投資仍是市場主軸。

高晧欣指出，雖然聯準會政策路徑仍存不確定性，但企業獲利維持雙位數成長，財報表現穩健，提供股市基本面支撐。另一方面，資金同步流向公用事業、能源與材料等傳產族群，以及有色金屬與貴金屬等非美資產，反映市場廣度提升與景氣循環擴散跡象。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本股市在資金持續流入、企業獲利突出、治理改革見效、評價便宜以及政策多重利多等因素的加持下，展現強勁成長動能。此外，日本企業營運長期展望樂觀，尤其是AI和半導體行業，主要原因是受益於美國在這些領域的資本支出預期增長；另外在零售業方面，因物價上漲，推升零售業獲利，使得表現良好。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會2026年1月決議維持利率政策不變，符合市場預期，會後記者會提出關稅對於通膨影響可能是一次性，未來將持續觀察景氣變化及通膨數據判斷是否進一步調整利率，而升息並非選項，顯示未來整體資金環境屬於平穩偏寬鬆的情境。