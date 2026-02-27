兩檔成分股 下周換血

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣指數公司昨（26）日公告，凱基台灣TOP 50（009816）、台新臺灣IC設計兩檔ETF所追蹤指數的定審結果，相關成分股納入和刪除變動將自3月2日起生效，這兩檔ETF都是近期市場熱烈討論的焦點，合計規模達597.35億元。

凱基台灣TOP 50追蹤臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數，成分股50檔，本次調整納入南亞、藥華藥、台塑化、鴻勁、南電；刪除東元、萬海、彰銀、統一超、聯詠。台新臺灣IC設計追蹤臺灣指數公司台灣IC設計動能指數，成分股50檔，本次調整僅換股一檔，新納入全訊；刪除威鋒電子。

凱基台灣TOP 50受惠於台股連續飆新高行情，在資金積極進場布局下，昨日規模一舉站上500億元大關，攀升至540.86億元，IPO募集約90億元，自2月3日掛牌來，不到一個月時間規模大躍進，且馬年開盤來合計淨申購金額超達256.1億元，居全市場之冠，除了因成分股鎖定台股50強企業布局，具備即時掌握台股成長脈動的致勝優勢外，不配息再投入的機制，也是吸引人氣的關鍵原因。

台新臺灣IC設計近半年大漲77.28%，表現高居主被動台股原形ETF最強一檔，持有記憶體族群約三成，而前七大成分分股為華邦電、群聯、南亞科、台達電、聯發科、信驊及創意等，皆是近來的強勢股，因而締造亮麗的績效表現。

法人表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中，台灣對於IC設計產業的市占目標設置為十年內從目前的全球市占19%提高到40%，先進製程將成長到80%。

展望後市，台新臺灣IC設計研究團隊表示，在AI運算對高頻寬記憶體需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點。

股王信驊衝破萬元 台股37千金助攻指數創新高

外資馬年首度賣超105億元！賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

馬年首周台股大漲逾1800點 4個交易日天天續創高

近半年最強台股ETF換股 00947一進一出、記憶體占比維持三成

五大股市指數 漲翻天

全球主要股市今年來延續上行氣勢，不少股市創下或逼近歷史新高，以南韓、台灣、美國費城半導體、巴西及日本日經指數等五大市場指...

新興市場債 投資寵兒

全球固定收益市場表現，今年來持續出現轉折點，去美元化速度持續增加，資金也在全球尋找新出路。全球主要債市表現明顯呈現新興債...

多重資產基金 攻守兼備

今年來全球股市資金輪動明顯，由美國大型科技股逐步擴散至亞洲與多元產業，並由軟體轉向硬體族群。觀察多重資產型基金近半年績效...

台股 ETF 生力軍 紅火

搭上台股年後紅包行情，今年來掛牌的ETF新兵也受資金青睞，新掛牌的台股ETF跟著台股大漲，包括凱基台灣TOP50（009...

停車場改為住家 房屋稅加重

財政部昨（26）日預告修正「囤房稅2.0」相關子法，針對未經建管單位核准，逕自將停車場或防空避難室改作住家使用的房屋，授...

