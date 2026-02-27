五大股市指數 漲翻天

全球主要股市今年來延續上行氣勢，不少股市創下或逼近歷史新高，以南韓、台灣、美國費城半導體、巴西及日本日經指數等五大市場指數表現最強。法人指出，投資人可以透過ETF或基金，在年初卡位多頭行情。

今年以來，在創新高的主要股市或指數中，以韓股飆漲49.6%最悍，其次是台股的22.2%、費半的19.5%、巴西的18.6%、日經的16.8%（韓、台、日統計到2/26，美國及巴西統計到2/25）。統計到昨（26）日為止，今年以來韓股以28次改寫歷史新高最多次，其次是台股的18次。

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，南韓不只是受惠於AI記憶體助攻，而是具備「AI×製造×軟實力」三軸驅動。AI 投資循環將延續半導體擴產需求，國防與造船提供第二成長引擎，醫療與文化軟實力則推升長期服務出口。南韓具備多重結構性催化劑，成為最具動能的市場之一。

韓股去年已飛漲75%，今年在兩個月之內又激漲近五成，但國內核備的相關產品並不多，除了霸菱、利安及摩根三檔南韓基金之外，還有一檔台韓ETF，即國泰臺韓科技（00735），其中韓股約占44%。法人建議，投資人可以透過韓股、亞股或新興市場基金，搭配相關ETF，來參與韓股的長線多頭行情。

在台股方面，主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股農曆年後延續上漲的格局，主因AI需求持續強勁，相關類股輪番上漲推升指數走揚。受惠於AI商機爆發，供應鏈全面升級，加上內需穩健，市場預估今年台股企業獲利可望繳出雙位數增長，延續有基之彈可期，可注意晶圓代工、AI伺服器、電源管理、散熱、半導體設備廠務工程等族群。

至於日本，群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本政府自新內閣上任以來，已陸續推出減稅方案，並公布17項戰略產業，相關類股可望受惠。此外，市場也預期在內需復甦與AI產業推動下，今年日本企業獲利有望持續上修，預計成長14%，可注意科技、金融、內需消費及政策受惠題材等。

巴西股市聖保羅證交所主要指數Ibovespa本週三（25日）收漲1.25%，逼近19.15萬點，也時隔一天再創收盤歷史新高。巴西市場過去受到政府債務及高通膨影響，市場評價面偏低。近年來巴西政府調整稅務制度提高企業效率，經濟結構正在好轉，也激勵市場表現。