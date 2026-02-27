新興市場債 投資寵兒

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球固定收益市場表現，今年來持續出現轉折點，去美元化速度持續增加，資金也在全球尋找新出路。全球主要債市表現明顯呈現新興債優於美債，顯示全球債市正在進行結構性深層輪動，反映出成熟市場與新興市場財政體質明顯反差。

新興市場美元主權債上漲2.1%領漲許多美國為主的固定收益資產，包含漲幅0.77%的美國非投資等級公司債、漲幅1.47%的美國投資等級債、漲幅1.28%的美國政府公債。過去一年、兩年、三年的不同天期，新興市場債表現持續優於美債，凸顯新興市場債在全球債市中吸引力持續攀升。

以美國為例，政府債務占GDP比重已攀升至歷史新高至121%，顯示持續擴張財政支出下的債務負擔，更廣泛來看，G10主要成熟國家的債務負擔同樣沉重，債務占GDP比例平均達約110%，顯示財政主導風險逐漸攀升。

據國際貨幣基金組織統計，新興市場國家經濟體的政府債務占GDP僅約69%，大幅低於主要成熟市場國家，意味整體新興市場國家體質已更具韌性，也具備更大政策回旋空間。

從全球固定收益資產的資金流技術面來看，新興市場債正處於過去十多年來最強勁擴張時期。從年度資金流來看，2025年包含機構法人和零售客戶的整體新興市場債資金流入，創下過去十年來新高，尤其去年第4季的資金加速流入，反映投資人對新興市場債興趣持續增強，資金持續「大輪動」至新興市場債。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，一些新興國家受惠其政策改革提升基本面，關稅則加速全球區域化和產業回流趨勢，部分國家將從中受益，一些新興國家相較於美國也存在顯著利差優勢，預期美元在中期將因循環性與結構性因素而進一步貶值，儘管幅度可能未必如去年般顯著，仍提供新興國家貨幣表現空間。

五大股市指數 漲翻天

全球主要股市今年來延續上行氣勢，不少股市創下或逼近歷史新高，以南韓、台灣、美國費城半導體、巴西及日本日經指數等五大市場指...

