繼承獨資商號貨物 免營業稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局表示，獨資商號易主時，原有的貨物及固定資產移轉，須課徵營業稅，但如果是因原負責人死亡，繼承人繼承獨資商號貨物及固定資產，這種情況免徵營業稅。

高雄國稅局表示，依財政部過去函釋規定，獨資營業人之負責人死亡，由其繼承人繼續經營，申請變更負責人為繼承人或一併變更商號名稱時，其繼承人繼承存貨及固定資產，並不屬於營業稅法規定的銷售貨物範圍，可免依規定課徵營業稅。

舉例來說，甲商號為使用統一發票的飲料店，負責人A君於2026年1月31日死亡，截至死亡日留有價值50萬元的存貨與一部貨車，兒子B君將飲料店繼承下來，繼續以獨資組織經營，申請變更負責人為B君時，繼承該商號存貨與貨車，免視為銷售課徵營業稅。

國稅局提醒，若獨資商號單純轉讓他人繼續經營，原負責人將存貨及固定資產移轉給新負責人，依規定開立統一發票並報繳營業稅。

