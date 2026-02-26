新春開紅盤以來 台股主動式基金績效前五大全由這家投信包辦

台股大漲，台股主動式基金亦有亮眼績效，其中新春開市以來的績效前五大台股基金，更由元大投信一手包辦，而元大投信旗下的台股基金，自春節後開市以來平均漲幅已超6%。

根據CMoney資料統計，今年以來國內一般股票型基金共84檔，元大投信旗下產品包辦績效前段名次。元大新主流報酬率43.5%，排名第1；元大卓越與元大2001同為37.0%，分居第2、第3名；元大高股息優質龍頭34.6%，排名第4；元大多多32.3%，排名第5；元大經貿31.4%，排名第6；同類型平均為22.9%。其中，元大新主流率先突破四成門檻，表現明顯優於同業平均，而且領先差距持續擴大。

進一步觀察，今年以來元大旗下台股基金整體績效亦優於多家市場指標投信，包括野村、摩根、安聯、統一等旗下同類型產品，顯示在產業配置與選股策略上的差異化優勢。在國內上櫃股票型基金方面，共5檔產品，元大店頭報酬率25.3%，排名第2，同類型平均為23.4%，同樣維持領先群。

台積電雖然在26日終場未能守住2千大關，以每股1995元作收，不過由於盤中台積電股價大多仍在2000元之上，亦使加權指數26日再創波段新高，並守穩35000大關，大盤指數最高來到35654.62點，終場也以35499.69作收。對此法人分析，在AI與高階製程題材支撐下，電子權值股與供應鏈族群輪番上攻，這顯示市場風險偏好回溫，資金動能未見退潮，並未退場觀望，而是在AI、先進製程與相關供應鏈之間進行輪動布局，且盤面量能同步放大，多頭氣勢延續，台股基金績效亦同步走揚。

對於類股輪動，法人進而分析，這可從盤面結構看出，近期題材已呈現多元輪動格局，半導體與電子零組件族群形成合力，推升大盤指數續創高點，包括高階IC載板（ABF載板）產業進入上行循環，市場預期獲利成長動能轉強，指標個股強勢攻高，此外，資料中心建置需求擴大，高速光通訊相關供應鏈股價也跟著創新高，而記憶體產業產能利用率回升，亦使報價與股價同步反彈。

在指數創高帶動下，主動式台股基金受惠產業配置彈性與波段操作空間，績效有機會持續領先同類型平均。法人也看好，隨著產業基本面改善與企業財報展望正向，只要國際變數未出現重大干擾，台股多頭趨勢可望延續，不過法人仍提醒，短線漲幅已大，投資人仍宜透過分批布局與產業分散方式參與行情，以掌握中長期成長動能。