美股消費龍頭強勢表現 這檔基金買點到

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊表示，2026年2月3日美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）寫下歷史，成為全球首家市值突破1兆美元的零售商。過去十年股價飆漲581.9%，為標普500指數上漲幅度261.61%的2倍以上，沃爾瑪於今年1月20日取代阿斯特捷利康，正式納入那斯達克100指數。

由於日常消費的商機無所不在，在基本面底氣足之下，今年來才不到二個月，包括沃爾瑪、好市多、可口可樂、奧馳亞等消費龍頭企業股價皆大漲兩位數，遠遠超越同期間美股標普500指數的表現。後市隨著美國政府退稅政策的實施，消費企業獲利可望更上一層樓，美國標普日常消費品精選行業指數基金買點到。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊指出，除沃爾瑪寫下歷史外，台灣好市多（Costco）近期投下震撼彈，宣佈自2026年4月1日起，睽違十年首度調漲會員費。金星主卡與商業主卡同步躍升至1,500元，商業副卡漲幅更是一舉衝破 66%。

當大眾還在感嘆「卡費變貴」或猶豫是否剪卡時，真正的贏家早已嗅到投資契機。好市多核心獲利結構，高達三分之二利潤是來自這群「不離不棄」會員貢獻的穩定會費。這次全球性的費用調整，正是企業強化現金流、提升股東價值的強烈訊號。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊表示，當全球目光在2023至2025年間瘋狂追逐 AI 浪潮，美股有一群「零售與消費巨頭」正悄悄展現驚人的爆發力。這群企業不靠算力，而是靠著剛性需求與極強定價能力跑贏市場。

數據顯示，零售巨人沃爾瑪與好市多近三年累計漲幅分別達178.74%、100.15%，漲勢絲毫不遜於矽谷巨頭。此外，全球菸草雙雄-菲利普莫里斯國際（PMI）與奧馳亞（Altria）也交出103.65%及77.01%的亮眼成績單，顯示出在物價波動與多頭氣勢中，消費龍頭企業掌握消費者錢包，業績表現可期，將是未來科技股震盪時的最佳避風港。