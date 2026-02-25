聽新聞
主動式商品多策略建功 靈活應對市場優勢愈來愈受青睞

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股馬年氣勢如虹。 記者杜建重／攝影
台股馬年氣勢如虹。 記者杜建重／攝影

台股站穩3萬點大關之上，且持續挑戰新高。儘管美國關稅政策再添變數，企業基本面仍是主導市場的主旋律。面對台股盤面快速輪動、但又伴隨高波動的格局，採取多策略的主動式ETF具靈活應對市場的優勢，愈來愈受到市場的青睞。

安聯投信表示，台股近年來在AI展望、潛在成長動能驅動下，即使有政策變數、地緣政治與AI雜音穿插干擾市場信心，仍不斷挑戰新高。根據投信投顧公會統計，主動式台股ETF規模到今年1月底達1,543億元、較前一個月成長18.4%。

觀察主動式台股ETF交投前十大，今年來日均成交量前三名分別為主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣、主動復華未來50；此外，這些上榜的主動式台股ETF運用成長、高息等多策略，更能靈活應對現階段快速輪動的局勢，充分掌握成長潛力。

主動安聯台灣ETF經理人施政廷分析，今年很明顯可以觀察到，盤面上由各個族群輪流表現，展望後市，產業基本面展望正向，在台股下檔有強力基本面支撐（EPS成長），以及資金輪動下，各個主題都有表現機會，後市仍可期。隨台股不斷挑戰新高，評價亦來到相對高檔；就基本面而言，根據預估2026年預估企業獲利仍往上方調整；歷史經驗顯示股價跟市場預期企業獲利呈現正向關係；儘管台股評價變高、震盪也隨之變大，但無損多頭行情。

施政廷指出，策略上重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司；動態配置，利用主動式ETF靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產。

