中國信託投信 喊推新基金

市場預期聯準會升息循環步入尾聲，美國經濟展現出超乎預期的韌性。中國信託投信總經理陳正華指出，AI科技加速跨產業創新與變革，故推出中國信託趨勢領袖多重資產基金，鎖定經典、數位、潛力等三大領域龍頭，掌握新一輪成長紅利。

陳正華表示，中國信託投信目前有34檔ETF、14檔共同基金，進入多重資產領域相對早，這次將推出的是第七檔多重資產基金，預計上半年每個月都會有新產品推出。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇指出，根據財報，美國企業基本面無虞，機構預估今年S&P500整體企業獲利增長約在14.9%維持強勁，其中，資訊科技預估成長28.9%，仍是增長最大的產業。

楊士醇強調，當前經濟持續擴張、AI仍處在上升周期，導致AI外溢效應逐漸顯著，今年或許與先前輝達一枝獨秀的狀況不同，特別是科技巨頭們客製化晶片日益成熟，不僅在投資供應鏈上的選擇會更加複雜，當AI應用落地時，商機也將擴散至各產業，此時投資人能聚焦各產業中具備護城河優勢的「趨勢領袖」大型企業，更有機會受惠這波獲利增長的浪潮。

中國信託投信於3月9日推出「中國信託趨勢領袖多重資產基金」，以股六債四經典配置，股票瞄準各趨勢產業的龍頭企業，聚焦三大主軸：一、強大品牌優勢，領袖企業之品牌價值富可敵國；二、高獲利能力，領袖企業的基本面，如毛利率、ROE（股東權益報酬率）需優於一般企業；三、穩健的長期報酬表現，並藉由質化篩選、量化分析的層層過濾，發掘出具投資價值的企業，並可望受惠AI所帶來的創新與變革。

像是，市場上經典的領袖企業AI龍頭輝達、百年車廠法拉利、大型製藥廠禮來，或具高營收及獲利成長性的數位領袖企業Meta、網飛，預估都將納入投組配置。

楊士醇補充，今年股市基期墊高，加上題材變化快速，資金加速輪動，市場波動恐怕比過去更加劇烈，瞄準大型趨勢股、產業領袖企業，並搭配債券組合多重配置策略，能有效平衡波動。