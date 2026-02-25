中國信託投信 喊推新基金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

市場預期聯準會升息循環步入尾聲，美國經濟展現出超乎預期的韌性。中國信託投信總經理陳正華指出，AI科技加速跨產業創新與變革，故推出中國信託趨勢領袖多重資產基金，鎖定經典、數位、潛力等三大領域龍頭，掌握新一輪成長紅利。

陳正華表示，中國信託投信目前有34檔ETF、14檔共同基金，進入多重資產領域相對早，這次將推出的是第七檔多重資產基金，預計上半年每個月都會有新產品推出。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇指出，根據財報，美國企業基本面無虞，機構預估今年S&P500整體企業獲利增長約在14.9%維持強勁，其中，資訊科技預估成長28.9%，仍是增長最大的產業。

楊士醇強調，當前經濟持續擴張、AI仍處在上升周期，導致AI外溢效應逐漸顯著，今年或許與先前輝達一枝獨秀的狀況不同，特別是科技巨頭們客製化晶片日益成熟，不僅在投資供應鏈上的選擇會更加複雜，當AI應用落地時，商機也將擴散至各產業，此時投資人能聚焦各產業中具備護城河優勢的「趨勢領袖」大型企業，更有機會受惠這波獲利增長的浪潮。

中國信託投信於3月9日推出「中國信託趨勢領袖多重資產基金」，以股六債四經典配置，股票瞄準各趨勢產業的龍頭企業，聚焦三大主軸：一、強大品牌優勢，領袖企業之品牌價值富可敵國；二、高獲利能力，領袖企業的基本面，如毛利率、ROE（股東權益報酬率）需優於一般企業；三、穩健的長期報酬表現，並藉由質化篩選、量化分析的層層過濾，發掘出具投資價值的企業，並可望受惠AI所帶來的創新與變革。

像是，市場上經典的領袖企業AI龍頭輝達、百年車廠法拉利、大型製藥廠禮來，或具高營收及獲利成長性的數位領袖企業Meta、網飛，預估都將納入投組配置。

楊士醇補充，今年股市基期墊高，加上題材變化快速，資金加速輪動，市場波動恐怕比過去更加劇烈，瞄準大型趨勢股、產業領袖企業，並搭配債券組合多重配置策略，能有效平衡波動。

延伸閱讀

輝達股票大獎幸運兒是你嗎？萊爾富「馬年發財卡」壓軸獎落這2縣市

採「雙供應商」策略Meta砸千億買AMD晶片 並可購10%股權

美軟體股重挫、亞股卻大漲！00964受惠利多、今「息利雙收」最後上車日

輝達明天財測預料將維持樂觀 關鍵在樂觀程度與3月 GTC 有哪些利多

相關新聞

主動式商品多策略建功 靈活應對市場優勢愈來愈受青睞

台股站穩3萬點大關之上，且持續挑戰新高。儘管美國關稅政策再添變數，企業基本面仍是主導市場的主旋律。面對台股盤面快速輪動、...

中國信託投信 喊推新基金

市場預期聯準會升息循環步入尾聲，美國經濟展現出超乎預期的韌性。中國信託投信總經理陳正華指出，AI科技加速跨產業創新與變革...

海外型商品 新春熱翻天

金馬年紅包行情快馬加鞭，台股兩天內大漲1,095點，帶動ETF績效跟著水漲船高，前十強ETF漲幅都在5.9%之上，又以台...

市值型題材 熱力四射

台股ETF受益人數連四周創高至1,263萬人，以主動式、市值型產品人氣最旺。法人表示，隨對等關稅與匯率干擾淡化，加上AI...

美股商品分批布局 法人點名科技、醫療、工業、金融等產業

在政策雜音與產業利多交織下，近期美股呈現高檔震盪，法人表示，美國基本面保持韌性且企業獲利成長動能強勁，股市表現仍值得期待...

12檔TISA基金淨值創高

台股持續創高，盤點TISA級別一般股票型台股基金，有12檔淨值創新高，今年以來的績效也相當亮眼，包括凱基台灣精五門、富蘭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。