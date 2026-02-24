市值型題材 熱力四射

台股ETF受益人數連四周創高至1,263萬人，以主動式、市值型產品人氣最旺。法人表示，隨對等關稅與匯率干擾淡化，加上AI需求推升企業獲利成長，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，後市可期。

截至11日，根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF總檔數已達83檔，受益人數上周再增22,979人，總人數攀升至12,630,691人，連續四周改寫新高。今年以來累計增加456,801人，資金持續透過ETF布局台股。

進一步觀察，上周共有13檔台股ETF受益人數同步創高，其中以主動式產品表現最亮眼，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長、主動復華未來50、主動野村臺灣優選及主動第一金台股優等五檔入列，為上榜最多族群。市值型ETF也有四檔同步創高，包括群益台ESG低碳50、凱基台灣TOP50、元大台灣50及聯邦台精彩50，反映投資人對大型權值股布局需求依舊穩健。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，2026年台股將走出對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由去年的4.41兆成長至5.30兆，年成長超過20%；AI伺服器出貨成長仍將驅動台灣相關供應鏈股價，2026年進入「商轉收成期」。看好資金將從製造供應鏈，持續轉向關鍵零組件：記憶體、PCB、測試、光通訊。

展望趨勢，富邦台50經理人洪珮甄表示，新春開紅盤以來，盤面漲勢聚焦AI供應鏈，帶動記憶體、光通訊及半導體設備與材料族群表現亮眼。另外，市場需持續關注美國通膨與貨幣政策動向，以及台美關稅協議與美伊談判發展。其中，AI龍頭企業對需求前景的最新釋出，將是觀察科技循環是否延續的重要指標。

聯邦台精彩50經理人周彥名表示，2026年台灣景氣基本面仍具支撐，在科技升級趨勢下，是中長期布局主軸。產業面可留意AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝、光通訊等領域。