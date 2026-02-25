海外型商品 新春熱翻天

金馬年紅包行情快馬加鞭，台股兩天內大漲1,095點，帶動ETF績效跟著水漲船高，前十強ETF漲幅都在5.9%之上，又以台股、海外主動式ETF表現最搶眼，法人仍然樂觀展望馬年行情，也提醒投資人在買進ETF的同時仍須留意合理折溢價。

根據CMoney統計ETF市價（含息）漲跌，馬年開紅盤以來前十強ETF依序為國泰臺韓科技10.55%、富邦臺灣中小9.3%、期街口S&P布蘭特油正2的8.95%、主動統一全球創新8.5%、野村全球航運龍頭7.06%、主動元大AI新經濟6.68%、元大富櫃50的6.14%、期元大道瓊白銀6.05%、台新臺灣IC設計5.93%、國泰臺灣加權正2的5.91%。

國泰臺韓科技開年來漲幅超過一成，受惠於台股韓股聯袂創新高，其前三大成分股分別是韓國的三星、台灣的台積電和韓國第二大半導體記憶體晶片製造商的SK海力士，三檔權重占比就近六成，其中，有四成為韓國記憶體龍頭，精準捕捉記憶體上漲周期。也是目前市面上唯一一檔鎖定台灣加上韓國科技龍頭股的海外型ETF。

展望記憶體產業後市， 國泰投信ETF研究團隊分析指出，記憶體結構性缺貨狀況仍未見改善，加上AI推論需求大幅攀升，HBM需求同步爆量。

除了美系廠商美光以外，韓國三星和SK海力士受惠最大，可以看到南韓科技巨頭三星電子更領先同業，成為全球首家開始量產第六代高頻寬記憶體（HBM4）的記憶體巨頭，甚至搭上輝達最新一代的Rubin架構，未來量產後對三星公司的業績成長更具想像空間。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，美國經濟成長穩健，加上今年為美國選舉年，可能推出的政策利多，配合聯準會降息循環延續，股市仍是多頭格局，故市場回檔皆為長線逢低布局的買點。

此外，受惠AI對電力需求大增，美國、歐洲、日本的電力基建相關企業訂單能見度皆出現延長，利潤率也上修至歷史高點，後市表現不看淡。

從俄烏、以阿至現今的美伊關係，顯示近年地緣政治風險不減反增，看好國防類股具備投資潛力。

主動元大AI新經濟研究團隊表示，在AI新經濟驅動下，半導體迎來全球擴產超級週期。

隨著矽光子（CPO）技術成熟商轉，預計將帶動應用材料等設備大廠及記憶體龍頭股價飆升，HBM的供不應求更推升了供應鏈的投資價值。隨AI伺服器需求爆發，「矽含量」革命正創造龐大紅利。