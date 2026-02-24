12檔TISA基金淨值創高

台股持續創高，盤點TISA級別一般股票型台股基金，有12檔淨值創新高，今年以來的績效也相當亮眼，包括凱基台灣精五門、富蘭克林華美第一富、統一台灣動力、群益馬拉松等，都有逾15%的漲幅，近一季績效更突破兩成。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，今年台股仍可望持續多頭格局，不過AI產業全面上漲的時期已過，預料資金將從純粹的題材面轉向「實質盈利支撐」，投資人應區分AI基礎設施與投機想像的差別。其中，具備技術與訂單優勢的AI供應鏈公司，將具有高動能、低位階優勢，建議投資人可透過定期定額、分批布局，持續參與台股成長曲線。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，年後紅包行情台股量能可望進一步增溫延續漲勢，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳。AI伺服器出貨成長仍將驅動台灣相關供應鏈股價，2024年、2025年是AI的「基礎建設期」，2026年進入「商轉收成期」，建議可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業，避開低加值出口製造。

整體而言，台股高檔震盪與類股輪動加快，但在AI驅動的資本支出浪潮持續推進下，企業獲利成長仍是市場最堅實的後盾，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

理財專家指出，集保所自去年6月底起陸續與投信業者攜手祭出基金經理費較低、低進入門檻的TISA帳戶，希望助攻投資人的中長期退休計畫。