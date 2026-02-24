美股商品分批布局 法人點名科技、醫療、工業、金融等產業

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
在政策雜音與產業利多交織下，近期美股呈現高檔震盪，法人表示，美國基本面保持韌性且企業獲利成長動能強勁，股市表現仍值得期待，逢回可分批布局美股相關ETF。

在標的選擇上，除了受惠AI而持續吸引資金投入的科技股，今年獲利預期出現明顯成長的還有醫療、工業、金融等產業。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，此際正值美國企業公布財報，就已公布財報的企業家數來看，超過七成表現優於預期。根據S&P Global統計資料，不僅全數產業都可望於2026年保持獲利增長，更有高達八個產業預期繳出雙位數的EPS成長率，顯示美股獲利動能強勁。

吳承恕指出，不僅科技類股延續強勁的獲利增長態勢，其他產業包括醫療保健、工業、金融、非必須消費等等今年EPS獲利成長率也可望明顯優於去年，可見美股營運正向發展的廣度同步提升，資金可望朝低基期類股配置。隨市場廣度增加、類股表現將健康輪動。

主動統一全球創新基金經理人陳意婷表示，就目前已公布的公司財報來看，企業AI投資持續熱絡。全球五大雲端服務商的預估資本支出也大爆發，今年的年增率將達到64%。受惠AI對電力需求大增，美國、歐洲、日本的電力基建相關企業訂單能見度皆出現延長，利潤率也上修至歷史高點，後市表現不看淡。

台新標普500 ETF研究團隊分析，美股近日受到川普關稅戰風險與AI恐慌再起而出現回檔。不過整體而言，預估美國經濟在2026年仍將穩健成長。

美股商品分批布局 法人點名科技、醫療、工業、金融等產業

