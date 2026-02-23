台股自1月5日站上3萬點以來，統計至昨（23）日，台股ETF整體繳出亮眼成績，除槓桿型市值ETF外，便以半導體主題ETF等最強勢，包括中信關鍵半導體（00891）、兆豐台灣晶圓製造、富邦台灣半導體與新光臺灣半導體30等，漲幅均達18%以上，反映市場資金仍持續聚焦AI與半導體產業趨勢。

在政策訊號與產業基本面交錯影響下，近期全球金融市場呈現震盪整理格局。美國最高法院裁定雖被市場解讀為有利經濟，但亦凸顯關稅戰仍未落幕，美國總統川普隨即宣布對加徵15%關稅。在政策干擾因素升溫下，短線股市波動幅度可能放大，惟中長期仍將回歸產業成長與企業獲利基本面。

市場焦點亦集中於美股財報與重要政策事件，包括輝達將於25日公布財報，以及川普國情咨文演說等，皆可能牽動科技股走勢與整體風險偏好。AI龍頭企業對需求與資本支出展望的表態，將成為觀察本輪科技循環是否延續的重要風向球。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，短期政策面與評價面因素可能造成市場震盪，但從產業結構觀察，AI投資周期延續、企業獲利持續上修以及資金面改善，均支撐台股科技族群中長期配置價值。當市場因政策消息或情緒面出現系統性拉回時，為投資人提供中長線布局契機。相較個股投資需承擔單一公司波動風險，透過科技型ETF可一次掌握半導體、AI伺服器與關鍵電子零組件等完整產業鏈，有助分散風險並參與產業成長。

展望後市，美股科技巨頭在農曆春節財報陸續公布，四大雲端服務業者（CSP）定調，今年資本支出持續擴張，達6,600億美元，成長60%，加上台股企業獲利動能穩健，及台灣供應鏈於AI產業核心地位未變背景下，科技族群仍具長線成長動能。面對短期政策不確定性與市場震盪，投資人可採分批或定期方式，於回檔時布局科技ETF，作為參與AI長期趨勢的重要投資工具。