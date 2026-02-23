外資買亞股 最愛印度 上周買超3.7億美元最多

台股上周因為農曆新年休市，川普關稅遭判違法，但外資上周在新興亞股仍買多於賣，買超以對印度3.7億美元最多，其次是泰國的3.5億美元；賣超則以對南韓單周賣超7.1億美元最多。新興亞股上周全面收紅，以南韓漲5.5%最強，其次是泰國漲3.4%、菲律賓漲1.3%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛台灣，買超49.7億美元，其次是對泰國買超18.4億美元，賣超則以對南韓賣超55.5億美元最多，其次是賣超印度16億美元；主要新興亞股今年以南韓漲38.7%最優，再來是泰國的17.5%、台灣的16.6%，但印尼跌3.1%最弱。

外資1月底以來大買印度，縮減今年以來的賣超金額。群益印度中小基金經理人向思穎表示，隨著貿易不確定性淡化，加上印度企業財報亮眼、盧比匯率由貶轉升，帶動外資開始回流印度，也為大盤上攻提供強勁支撐。整體來看，印度股市有望重新步入多頭走勢，後市可期。

台股衝上34,000點歷史新高後拉回。主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，產業基本面展望正向，台股下檔有強力基本面支撐及資金輪動，各主題都有表現機會，後市仍可期。策略上，重質不重量，透過主動選股汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，雖然關稅政策又傳變化，但台灣輸美產品八成以上為晶片與資通訊產品，屬於豁免項目，因此受122條款影響程度偏低。

AI商機成長趨勢不減，仍是市場主旋律，台廠AI供應鏈訂單能見度已延伸至2027年。投資人可以聚焦科技趨勢及定價權強的企業，並避開低加值出口製造企業。

越南上周也因農曆春節而休市，昨（23）日開紅盤大漲1.9%。