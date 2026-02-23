聽新聞
貨幣基金規模攀至1.2兆元

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股加權指數年初飆上3萬點後高檔震盪，有資金避風港之稱的貨幣市場基金，再次獲投資人青睞。

根據投信投顧公會統計，去年4月間川普「解放日」台股重挫，4月底國內貨幣市場基金總規模就上升重回兆元，至去年底總規模更攀高至1.2兆元，年增幅逾40%。

其中，包括統一強棒貨幣市場基金、台新1699貨幣市場基金、群益安穩貨幣市場基金等，到去年底規模排名前三大的國內貨幣市場基金，年增幅都突破雙位數。

統一投信表示，貨幣市場基金具備「三高二低」特點，即安全性、流動性、便利性相對較高，波動率、進入門檻相對較低，有助於在波動加劇的市場中，提升投資組合的防禦韌性。例如統一強棒貨幣市場基金昨（23）日宣布將再推出統一全方位貨幣市場基金，其投資策略首重風險控管，投資標的將以高品質、低波動的短期金融工具為主，如銀行存款、短期票券等。同時收益來源以利息為主，存續期間相對較短，可望降低受利率波動的影響程度，有助平穩基金的收益安定性等。

台新1699貨幣市場基金經理人楊麗靖指出，國內12月景氣對策信號由黃紅燈升至紅燈，綜合判斷分數由37分上升至38分，製造業信心改善、加班工時成長帶動景氣轉升紅燈；12月領先指標指數上升1.1%至103.36，為近三年新高，顯示景氣前景持續轉佳。

