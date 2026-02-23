聽新聞
龍頭企業股價大漲 消費基金 買點到了

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年來不到二個月間，包括沃爾瑪、好市多、可口可樂、奧馳亞等消費龍頭企業股價皆大漲二位數，遠超美股標普500指數下跌的表現。後市隨著退稅政策的實施，消費企業獲利可望更上一層樓，現在正是布局消費基金的絕佳時機。

美國零售業龍頭沃爾瑪寫下歷史，2月3日成為全球首家市值突破1兆美元的零售商。過去十年股價飆漲581.9%，展現遠超標普500指數的股價動能，沃爾瑪今年1月20日取代阿斯特捷利康，正式納入那斯達克100指數。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊指出，除了沃爾瑪寫下歷史外，台灣好市多近期宣布自4月1日起，睽違十年首度調漲會員費。當大眾還在感嘆「卡費變貴」或猶豫是否剪卡時，真正的贏家早已嗅到了投資契機。好市多核心獲利結構，高達三分之二的利潤是來自這群「不離不棄」會員貢獻的穩定會費。這次全球性的費用調整，正是企業強化現金流、提升股東價值的強烈訊號。

當全球目光在2023至2025年間瘋狂追逐AI浪潮，美股有一群「零售與消費巨頭」正悄悄展現驚人的爆發力。這群企業不靠算力，而是靠著剛性需求與極強定價能力跑贏市場。數據顯示，零售巨人沃爾瑪與好市多近三年累計漲幅分別達178.7%、100.1%，漲勢絲毫不遜於矽谷巨頭。

此外，全球菸草雙雄—菲利普莫里斯國際與奧馳亞也交出103.6%及77.0%的亮眼成績單，顯示出在物價波動與多頭氣勢中，消費龍頭企業掌握消費者錢包，業績表現可期。

