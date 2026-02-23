不必頻繁進出市場 善用母子基金布局三大核心資產

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

新春開始，基金平台建議投資人，善用年終獎金及紅包，透過母子基金機制進行規劃，在攻守兼備下提升效率。投資人不必頻繁進出市場，也能紀律投資長期看好的資產，讓資金在市場波動中持續發揮複利效果。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，全球大型資產管理機構對2026年的看法已出現高度共識，普遍認為AI資本支出將是核心引擎。「鉅亨買基金」也認為，AI不是泡沫，而是從輔助工具轉為企業核心生產力，應用範圍擴及能源、基建與國防領域，過去數年的投入正逐步轉化為實質獲利，影響力也從科技業擴散至整體經濟體系。

在區域布局上，張榮仁分析，美國、台灣與日本等三大股市獲得一致偏多評價。美國企業可望進入AI投資收割期，但企業體質差異大，宜透過主動式基金篩選贏家；台灣掌握AI晶片與高階製造優勢，穩居供應鏈關鍵地位；日本則受惠於半導體設備與自動化技術，加上匯率條件，有利出口與科技雙軸成長。

張榮仁建議，可透過母子基金來提升效率並分散布局。母子基金機制的累積成果優異，關鍵在於「穩定底座＋趨勢成長＋自動紀律」，讓資金在市場波動中持續發揮複利效果。

以「鉅寶盆」母子基金機制為例，可先將一筆資金投入全球股票型基金作為母基金，建立穩定底座，再每月定額轉入美國科技或AI主題基金作為子基金。當子基金達到預設報酬時自動停利、將獲利轉回母基金；若市場修正則自動加碼，形成「上漲收割、下跌布局」的循環。

舉例來說，若將50萬元投入母基金（全球股票型），每月1日固定轉入子基金（美國科技類股）1萬元，當子基金單次累積報酬達40%時停利，全數轉回母基金；若子基金累積跌幅超過12%，當月轉入金額提高至3萬元。

以過去10年的回測結果來看，透過母子基金機制，10年後資產可成長約211萬元，累積報酬為323%；若只是單純持有全球股票基金，10年後金額約166萬元，累積報酬為233%。

