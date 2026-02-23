紅包理財術 優選債券商品

如何讓年終獎金及紅包等「發財金」行穩致遠，成為農曆新年假期後首要課題。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，紅包理財的關鍵不只是存起來，而是放大這筆資金的效益。2026年市場波動猶存，在通貨膨脹壓力仍在、利率走勢反覆震盪的環境下，建議善用主動式債券ETF靈活選債的優勢，將紅包轉化為長期的現金流。

鍾郁婕指出，近年股市表現亮眼，許多投資人早已在股市中累積一定部位，但在市場震盪加劇、波動放大的環境下，單一資產過度集中，反而容易加重心理壓力。此時，年終紅包正好提供調整投資結構的契機。將資金投入主動式債券ETF，可望平衡既有的股市曝險，同時透過現金流來提升資金運用彈性。

鍾郁婕說明，相較於被動式債券ETF，主動式債券ETF由專業經理人依利率環境、信用利差與景氣變化等因子動態調整投資組合，並適時調整存續期間與信用比重。在管控波動風險的前提下，尋找相對具吸引力的收益來源，讓債券ETF不只是防守角色，也具備穩健成長的潛力，實現「進可攻、退可守」的目標。

聯博投信旗下有兩檔主動式債券ETF，第一檔為主動聯博投等入息（00980D），瞄準成熟市場投資等級公司債機會，廣納全球各產業龍頭，如歐美國家體質健康且優質的龍頭銀行、大型有線電視與寬頻供應商等。

截至1月底，00980D整體債券存續期間約為中天期6.85年，承擔的利率與債信風險低於聚焦天期長達10年或20年的債券ETF，波動也較可控。00980D為每月配息，去年8月掛牌以來每月維持同樣配息金額。

第二檔為主動聯博全球非投（00984D），聚焦成熟市場非投資等級債，以違約率較低的BB與B級債為核心，搭配聯博集團研究團隊自下而上精選少數具潛力的CCC級企業債，預計每月配息。

00984D挑選基本面好轉且利差水準較具吸引力的公司，像是汽車經銷商、獨立能源商與運輸服務等與景氣循環連動度較高的公司，另外則是金融、醫療保健產業，因大多具備債信品質較佳、景氣循環連動度低、現金流穩定等優勢，有利降低整體投組的波動度與平衡風險。