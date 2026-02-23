快訊

AI基建概念 熱度不減

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨全球生成式AI應用持續擴散，雲端服務供應商（CSP）與大型科技公司在2026年的資本支出規模再度上修，帶動資料中心建置進入新一輪加速期。據外電與研究機構觀察，2026年大型科技公司在AI與資料中心相關投資仍維持高檔，顯示AI基礎建設的競賽尚未降溫。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，從供應鏈角度觀察，AI資料中心擴建不僅推升先進製程與先進封裝需求，也同步帶動「電力、記憶體與高速傳輸」等關鍵環節升級。內部研究指出，資料中心在2026–2027年仍處於高速擴建期，且主權AI在多地同步啟動建置，有望使整體AI基建需求維持強勁。

林元平指出，現階段AI成長動能仍以AI伺服器出貨與資料中心擴建為主，並持續向電源、記憶體、散熱、PCB／載板與高速傳輸等環節擴散；放眼未來，邊緣AI（如AI手機／PC、人形機器人）亦可能成為下一階段驅動，亞洲供應鏈在相關應用中具備較高的成本與製造占比，有利延續中期成長動能。

大陸在「十五五」期間推動科技自主與AI算力建設的方向，可能使AI投資由中央擴展至地方落地，帶動中國AI應用與科網產業的發展動態，亦是觀察亞洲科技股不可忽視的面向。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，預期關稅對物價的影響溫和、Fed仍在降息循環、企業獲利持續成長，支撐股市多頭格局。AI為十年以上的長期趨勢，且目前正要進入主升段，故基金以AI資料中心、記憶體、電力設備、軟體股等為主要配置，亦關注AI應用落地的情形及相關投資機會，並適度分散投資配置因應市場波動。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲指出，馬年奔騰，亞洲三大市場台灣、日本、韓國，仍然是AI科技產業最充滿活力與投資機會的地方，具備市場需求、訂單、獲利動能。

