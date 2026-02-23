美科技基金逢低布局 法人：短線震盪不須過度驚慌

最新財報顯示，多家科技龍頭廠今年展現由AI推動的強勁成長動能。法人指出，受惠大型雲端服務商擴大資本支出，以及半導體產業循環回升，市場普遍上修美國科技股未來獲利預估。

短線震盪不必過度驚慌，研判今年科技股仍將是全球資金關注的主軸，建議投資人可伺機逢低布局相關基金。

根據市場對S&P500指數與各產業季度EPS成長預估，表現優於大盤的產業包含資訊科技、金融與材料等，其中科技板塊獲利動能最為強勁，各季度皆有望維持20%以上的高成長。

市場最新上調科技板塊今、明兩年的EPS成長預期至29.7%與19.6%，較上一季預估的21.8%與16.3%明顯提升，顯示AI所帶動的成長效益仍在快速擴散。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，大型雲端服務業者的資本支出正處於高速成長階段。

根據調查，目前企業採用AI的比例為18.2%，而有意於未來六個月導入AI於生產或服務流程的企業占比更達22.1%。

在需求端與商業化加速推進、供給端技術持續進步的背景下，AI擴散循環仍於進行中，整體市場成長動能仍強。

基金操作方面，年初以來增持記憶體與半導體設備，並減碼軟體族群，策略方向以受惠AI需求擴散與資本支出上行的記憶體與WFE（晶圓廠設備）為核心。

在評價面與股價表現分化之際，基金亦保留彈性，以利動態再平衡、優化投資組合的風險報酬結構。

富蘭克林華美投信表示，美國科技股近期受地緣政治、資金輪動及AI應用衝擊而震盪加劇，但這些多屬短期擾動，不改長期趨勢。

富蘭克林華美投信指出，2026年市場將聚焦具競爭護城河的企業。AI應用雖對Salesforce、Intuit等SaaS股構成替代壓力，但並非產業末日，而是優勝劣汰的開始。

能維持或擴大市占率的公司將脫穎而出。值得注意的是，技術面顯示中小型股今年表現可能優於大型科技股，反彈力道值得期待。

針對美股布局，富蘭克林華美投信建議投資人避免恐慌性賣出，待市場情緒回穩後擇機布局。

長期而言，AI紅利將普及各產業，具成長韌性的科技股仍是核心配置。