美小型股擁四利多 喊衝

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人斯托菲爾（Jim Stoeffel）表示，去年第2季以來，美國小型股表現再次領先大型股，最重要的原因是獲利加速改善，預期小型股將持續受惠於獲利改善、資金寬鬆、產業面與政策面的支撐。

美盛銳思美國小型公司機會基金成立於2007年5月，在美國聯準會（Fed）降息期間表現出色。理柏統計，以美元計價，這檔基金今年來上漲13%多，一年來上漲逾22%，在同型基金中名列前茅；兩年與三年來的漲幅分別為39.2%與44.6%，都在同類型基金中排第一名。

美盛銳思美國小型公司機會基金能在短、中、長期績效優異，關鍵在於基金透過持有市值較小但擁有較大上漲潛力的公司，並透過持股200檔以上的方式來分散配置，並管理個股風險，目前最大單一持股比重低於1%。

到2025年12月底，美盛銳思美國小型公司機會基金約35-40%投資市值低於10億美元的股票。以指數表現來看，羅素微型股指數自去年4月8日美股關稅低點以來漲幅高達76%，優於羅素2000指數的53.9%與S&P 500指數的40.7%。

從產業分布來看，到2025年底，美盛銳思美國小型公司機會基金以工業股占26.8%最多，其次是科技股的21.2%、金融股的12.6%、健康醫療股的9.6%、消費耐久財股的8.8%。

斯托菲爾表示，過去五年，美國小型股表現落後大型股，最主要的原因是，市場的關注與資金都高度集中在極少數的大型科技公司，這也造就了巨型股的出現。

不過，斯托菲爾表示，自去年第2季以來，小型股表現再次領先大型股，最重要的因素是獲利加速改善。預估2025、2026年羅素2000指數的獲利成長年增分別達44.2%與59.9%，領先同期大型股S&P 500指數14.3%與14.6%。

斯托菲爾說明，小型股今年有望持續領先的關鍵，還包括去年三次降息的遞延效應，因為小型股多數債務為浮動利率，財務結構有望在利率下降的環境下改善。依歷史經驗，Fed在美股歷史高點期間啟動降息時，小型股後一年中位數表現領先大型股。

另外，產業面與政策面也持續有利於小型股。斯托菲爾指出，疫情後供應鏈重組、AI發展、川普政策推動製造業回流，都加速擴大公共投資與基礎建設。小型股以內需為主且與美國本地景氣相關性高，將受惠於此趨勢。而且，小型股估值仍極具吸引力，目前預估本益比較S&P 500指數折價幅度達七折，有望吸引資金回流加碼小型股。

整體而言，斯托菲爾表示，近年資金朝向AI大型股高度集中的趨勢有望鬆動，小型股營收趨於穩定與利潤利率擴張，帶動獲利動能與財報品質進一步改善。在Fed仍處降息循環，融資成本下降的前景下，小型股有望受惠於寬鬆趨勢。對積極型的投資人來說，小型股基金可作為在美股配置上的衛星資產。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人斯托菲爾（Jim Stoeffel）。富蘭克林投顧/提供。

經理人斯托菲爾小檔案

操作心法

斯托菲爾透過價值導向聚焦美國小型股標的，包括具有吸引力的便宜估值，且兼具成長催化的題材，像是獲利反彈與復甦的公司，現階段主要鎖定工業和科技股，這也是目前美國經濟成長集中的領域。當市場重新回歸關注小型股的成長潛力時，這些公司將提供極佳的市場參與機會。

投資小叮嚀

●小型股資訊不對稱風險高 最好交由專業團隊操作

相較於大型股的資訊更容易取得，小型股經常面臨資訊不對稱的風險，個別產業及個股之間的差異也很大。因此，布局小型股時，交由專業操盤團隊操盤，會是更有效率的策略。

●四大主題挖掘美國小型股機會

美國小型股有不少利基股，長期獲利潛力大，但波動也不小，投資時要有耐心，定期定額仍是不會過時的策略。