馬年投資 多元資產定江山

金蛇年台股指數上漲10,080點，漲幅42.85%；今（2026）年以來的台股指數以勁揚4,463點，漲幅約16%。台股大多頭行情已進入第四年，投資人接下來該追成長還是重風險，法人認為，端視個別投資人的投資屬性及持股部位而定，對謹慎投資人而言，今年資產配置必備的是多種資產基金。

滙豐投信表示，2026年全球投資市場將經歷「角色逆轉」，投資表現利潤成長等基本因素，而非市場情緒所推動。美元可能進一步走弱，加上亞洲科技行業蓬勃發展，推升投資人對新興市場的興趣。穩健而可靠的政策架構既能夠加強總體經濟的韌性，也有助降低新興市場資產的波動性。

多重資產基金報酬前五名

同時，債務水準維持在高點，通膨居高不下將會削弱成熟市場政府債券的避險特性，因此尋找債券替代品至為關鍵，投資人可布局多重資產抗波動，加強多元配置顧收益。

滙豐投資管理亞洲區首席投資總監 Michael Cross 表示，2025年匯率波動及市場重估在推動報酬率方面發揮關鍵作用，估值倍數上升、股票風險溢價下降及信貸息差縮小，共同塑造市場格局。

展望2026年，市場驅動力可能會有所轉變，突顯穩健的基本面對於可持續進步的重要性。即使投資表現持續擴大至各地區及行業，這種潛在的「角色逆轉」可能會讓報酬率的組成截然不同。此外，隨著西方政府債券的避險特性減弱，鼓勵投資人加強多元化配置，以確保在變化多端的市場中保持韌性。

滙豐投信投資長韋音如表示，在積極的政策措施、持續的市場改革及科技進步所支撐下，亞洲股市的整體前景依然樂觀。亞洲區不僅借助全球有利因素，更同時憑藉科技創新及政策成熟度，打造屬於自己的成長引擎。世界格局正在重新調整，亞洲正走向世界舞台的中心。

在這個變動的過程中，建議投資人聚焦超核心多重資產策略，鎖定人工智慧科技、基礎建設等成長題材，放眼歐洲與包含印度在內的新興市場，並以低波動債券為核心配置，掌握市場輪動機會達到攻守兼備，以在不同的政策環境中持續增值。

2026年全球貿易形勢將會充滿挑戰，但亞洲及新興市場仍有望維持較高的成長率。區域貿易一體化有助抵銷美國貿易疲軟的影響，同時財政及貨幣政策依然發揮支持作用，國內需求亦保持韌性。美國聯準會降息將為新興市場央行提供更多放寬貨幣政策的空間，因為大多數新興市場在2026年可能會跟隨聯準會的降息步伐。

日本則是另一個關注重點市場，剛結束的國會大選，為戰後首次有單一政黨贏得眾議院超過三分之二的席次。市場普遍解讀，此結果最大意義在於政治不確定性下降、政策延續性提高，有利日本延續企業治理改革、資本市場活絡與財政支出支撐景氣的路線，為日股中期行情提供支撐。

聯邦投信表示，日本市場已由過去的資產重估行情，逐步轉向以企業獲利與現金流為核心的結構性成長階段，透過多重資產配置參與日本經濟復甦，更有助於平衡報酬與波動。聯邦日本收益成長多重資產基金以日本股票為配置核心，並搭配債券與 REITs等收益型資產，依市場環境彈性調整比重，在掌握企業成長機會的同時，強化收益來源與風險管理。