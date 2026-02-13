輝達將公布財報 注意未來兩周美股四大觀察變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來兩周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰以及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。

三是經濟數據：未來兩周公布的經濟數據包括2025年第4季國內生產毛額（GDP）初值季增年率；2月消費者信心、標普全球採購經理人指數（PMI）；1月生產者物價指數（PPI）、工業生產；12月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、營建許可、新屋開工、新屋銷售等。

四是企業財報：未來兩周要公布財報的美國企業有113家，包括輝達、新思科技、益華電腦、戴爾、惠普、Salesforce、直覺公司、Snowflake、Workday、Trade Desk、Autodesk、Palo Alto網路、波克夏海瑟威、Block、Circle Internet、NU控股、達美樂披薩、Wingstop、Booking、DoorDash、Carvana、沃爾瑪、家得寶、勞氏公司、TJX、泰瑟國際、Duolingo、華納兄弟、派拉蒙、Vistra、星座能源、紐蒙特礦業、MP Materials、Tempus AI等。

富蘭克林投顧指出，2026年來市場格局延續2025年趨勢，股市領頭羊發生輪動，價值股表現優於成長股，小型股表現也優於大型股，主要基於企業獲利出現全面性的成長，展望未來，相信此一動態將延續。

富蘭克林投顧認為，分散投資的重要性仍被低估。鑑於過去數年成長股的強勁表現，許多投資者的投資組合仍不夠多元化。要避免投資組合過度集中，可透過三種方法來解決，即主動管理、增加價值股配置、增加非美國股票配置。

富蘭克林投顧指出，這種更多元的投資趨勢已經開始。非美國股票在2025年強勁上漲之後，2026年1月持續表現優於美股。重要的是，歷史顯示，這種趨勢可能會持續數年。

富蘭克林投顧 美國

