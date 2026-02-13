九檔蛇年台股共同基金漲幅翻倍

AI強勁需求帶動台股強強滾，根據統計，蛇年台股共同基金表現亮眼，其中9檔基金績效突破100%，分別為野村投信的五檔 – 野村e科技、野村高科技、野村台灣運籌、野村鴻運與野村成長，街口投信的兩檔 – 街口台灣、街口中小型，安聯投信與元大投信各1檔。被動式的台股ETF則以科技型ETF表現較佳，野村臺灣新科技50（00935）ETF以近七成(69.9%)的漲幅位居第一。

野村e科技基金暨野村高科技基金經理人謝文雄表示，AI的token使用量仍持續成長，顯示中長期AI發展無虞，AI應用深入生活層面，已徹底改變生活方式；現在市場對AI的需求仍然正面，但模型之間會存在優勝劣敗，而現金流能力強的公司，更能夠在持久戰當中勝出，因此AI的泡沫不會破裂，但現金流能力較弱的公司的壓力會比較大。此外，未來隨著聯準會新的主席就任，不排除可能擴大降息的幅度，資金面將為股市帶來充沛的流動性，有利於整體市場估值提升。因此，馬年的台股投資前景仍持續看好，市場主流依舊為AI相關供應鏈。

謝文雄認為，台灣為全球AI伺服器供應鏈的核心(包括晶圓代工、組裝、零組件等)，將持續受惠於全球大型CSPs對AI基礎設施的巨額投入。半導體及AI供應鏈依舊具備長期投資價值；維持看好「高算力、高功耗、高傳輸」等趨勢，建議聚焦半導體先進製程、封測、ASIC、AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB、記憶體、滑軌等。