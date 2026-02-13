法人上修美國科技股獲利 短線震盪無須過度擔憂

最新財報顯示，多家科技龍頭仍展現由 AI 推動的強勁成長動能。法人指出，受惠大型雲端服務商擴大資本支出，以及半導體產業循環回升，市場普遍上修美國科技股未來獲利預估。若出現短線震盪，投資人不必過度驚慌，研判今年科技股仍將是全球資金關注的主軸，投資人可定期定額布局。

根據市場對標普500指數與各產業季度 EPS 成長預估，表現優於大盤的產業包含資訊科技、金融與材料等，其中科技板塊獲利動能最為強勁，各季度皆有望維持 20% 以上的高成長。

市場最新上調科技板塊今、明兩年的 EPS 成長預期至 29.7% 與 19.6%，較上一季預估的 21.8% 與 16.3% 明顯提升，顯示 AI 所帶動的成長效益仍在快速擴散。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，大型雲端服務業者的資本支出正處於高速成長階段。根據調查，目前企業採用 AI 的比例為 18.2%，而有意於未來六個月導入 AI 於生產或服務流程的企業占比更達 22.1%。在需求端與商業化加速推進、供給端技術持續進步的背景下，AI 擴散循環仍於進行中，整體市場成長動能仍強。

基金操作方面，年初以來增持記憶體與半導體設備，並減碼軟體族群，策略方向以受惠 AI 需求擴散與資本支出上行的記憶體與 WFE（晶圓廠設備）為核心。在評價面與股價表現分化之際，基金亦保留彈性，以利動態再平衡、優化投資組合的風險報酬結構。