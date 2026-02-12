快訊

開心過好年！威力彩30連摃終結 13.55億獎落這兩縣市

PIMCO：政策風險升溫 波動成新常態 「意外」成今年市場重要變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

品浩（PIMCO）投顧指出， 2026年開始，金融市場便已多次經歷由事件驅動的劇烈波動。地緣政治的突發變數，以及政策立場的快速轉向，引發了從美國、日本到歐洲市場的價格大幅震盪，影響範圍橫跨主權債券、匯率，乃至房貸市場。

PIMCO認為，在當前環境下，全球秩序正面臨「斷裂」，政府決策的不確定性，正逐漸成為推升市場波動的核心因素。PIMCO預期，在突發事件頻發、價格劇烈波動，以及市場敘事快速變化的環境下，投資人必須調整投資策略以因應。

PIMCO指出，在一個更加碎片化、以國家利益為先的世界中，市場運作邏輯將改變。資本配置效率可能下降，過去穩定的市場將面臨新風險，同時孕育新的投資機會。國家、產業與企業之間的表現差距，預計將進一步擴大。

面對波動擴大時，PIMCO建議，投資人應以「不確定性」為前提，建立更靈活、機動的投資策略。投資人最好跨區域維持投資彈性。不僅限於產業配置，也需能迅速調整資金流向，發掘具吸引力的評價與收益市場，特別是在多國仍可取得具競爭力殖利率的情況下。

PIMCO指出，投資人在市場錯價時需要具備快速反應能力。無論是日本公債、美國機構房貸抵押證券或新興市場主權債，都可憑藉全球布局與在地研究優勢，即時掌握投資機會。

新興市場 房貸

延伸閱讀

外媒專訪／賴總統：人民不容許政黨傷害國家利益 有信心國防預算通過

壽險投資國外公債 將設信評門檻

台北101長期投資 殖利率看4%

父子擁3屋申請房貸沒過…只因無信用卡？內行揭銀行「深層考量」

相關新聞

國泰日本不動產 吸睛

日本眾議院改選出爐，高市陣營大獲勝利，激勵日股連日飆漲，剛於2月6日掛牌的國泰日本不動產（009817）成為最大受惠ET...

收益型基金受寵 連33周吸金

今年以來，風險資產價格震盪向上，但部分資金獲利了結。資金流向統計，在2月初，實體黃金與加密貨幣基金都出現資金淨流出，資金...

市值型商品 投資人青睞

金蛇年台股ETF受益人數共增加231萬餘人，主要集中在市值型、高股息型及主動式ETF三大類，其中又以市值型ETF較受投資...

去年上市商品比一比 五檔規模突破200億

今年以來台股頻創新高，近一年募集的七檔ETF中有四檔鎖定台股布局，統計這四檔台股ETF，已有凱基台灣TOP 50（009...

主動式規模衝上2,000億 台股主題型聚光 申購買氣最熱絡

多頭行情助攻，主動式ETF總受益人數突破百萬、規模衝上2,000億元，提前達陣金管會去年宣示三年內達到2,000億元的目...

海外型題材多元 人氣增溫

今年來資金跨海尋寶，海外型ETF人氣升溫，受益人數成長率前十名包括金融、半導體、AI科技、電力、日本商社等題材百花齊放。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。