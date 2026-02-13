快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

聽新聞
0:00 / 0:00

三低一高優質股 抗震

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球股市連續三年表現強勁，今年初市場延續正向動能。法人指出，全球經濟基本面具備一定的支撐力，且主要央行貨幣政策趨向寬鬆，有利股市多頭行情。但市場漲多波動也可能擴大，建議投資人配置多元穩健的全球優質股票，分散單一題材與區域的波動壓力。

百達投顧指出，在當前市場評價偏高、資金輪動快速的環境下，具備「三低一高」的全球優質大型企業更能因應市場變動。這些企業具低波動、低估值、低負債與高獲利特質，成長動能強，不依賴外部環境刺激，且財務體質優，有助於強化防禦空間，提升長期競爭力。

農曆年關將至，亞洲多數股市將進入休市，但全球金融市場不會放慢節奏。展望農曆年假期間，市場焦點將回到美國經濟動能與科技產業發展訊號，包括零售銷售與製造業相關指標、AI相關展覽等。股市領漲範圍不再局限於少數的美國科技股，資金逐步擴散到其他產業與美國以外的市場，如能源、原物料及工業類股都受惠價格回升表現亮眼，醫療保健類股也相對穩健。

投資風格方面，最近市場偏好價值型、優質型與小型股等，反映在多項股市指數創新高際，投資人更重視企業獲利品質與現金流穩定。

延伸閱讀

美國傳已擱置多項對中技術限制 包含不封殺TP-Link網通廠轉單沒了？

做愛還在滑手機！ 美國大學生調查揭科技成癮警訊

「零日攻擊」前進美國國會放映 美退將發文讚「必看作品」

政府與美國貿易協議犧牲農民 印度工會號召罷工「店家全閉門不開」

相關新聞

台股基金九強 漲逾100%

金蛇年台股指數飆漲42.8%，六大類台股基金中，九檔績效突破100%，其中野村投信占五檔、街口投信有二檔，安聯投信與元大...

日股商品 紅光滿面

日本眾議院大選，自民黨取得壓倒性勝利，市場期待選舉結果有利於執政黨政策推動，日經225指數連三日刷新歷史新高，飛躍57,...

三低一高優質股 抗震

全球股市連續三年表現強勁，今年初市場延續正向動能。法人指出，全球經濟基本面具備一定的支撐力，且主要央行貨幣政策趨向寬鬆，...

國泰日本不動產 吸睛

日本眾議院改選出爐，高市陣營大獲勝利，激勵日股連日飆漲，剛於2月6日掛牌的國泰日本不動產（009817）成為最大受惠ET...

收益型基金受寵 連33周吸金

今年以來，風險資產價格震盪向上，但部分資金獲利了結。資金流向統計，在2月初，實體黃金與加密貨幣基金都出現資金淨流出，資金...

市值型商品 投資人青睞

金蛇年台股ETF受益人數共增加231萬餘人，主要集中在市值型、高股息型及主動式ETF三大類，其中又以市值型ETF較受投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。