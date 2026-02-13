日本眾議院大選，自民黨取得壓倒性勝利，市場期待選舉結果有利於執政黨政策推動，日經225指數連三日刷新歷史新高，飛躍57,000點大關、帶動持有日股比重高的基金績效長紅。

法人分析，日本股市受惠高市早苗就任首相後祭出的多項利多政策激勵，帶動股市表現走揚，統計投信發行持有日股比重超過八成的基金共有六檔，包括元大日本龍頭企業基金、群益東方盛世基金、野村日本領先基金，近一月都繳出逾一成的績效。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，從大選結果來看，自民黨聯盟在眾議院席次已過三分之二，即使法案遭參議院駁回，眾議院過仍可強行通過法案，有助於高市政府的政見落地。政策面上，高市政府高度強調科技自主，並已發展AI、半導體等17項戰略產業為主，減少關鍵礦產對特定國家的依賴，確保供應鏈韌性，因此在投資配置上，政策受惠族群尤為值得留意，包括電力設備、IT服務、AI相關，以及受惠於升息的銀行業等皆為看好族群。

洪玉婷分析，除了政策加持，過去一個月企業股票回購與外資買超達2兆日圓，相較於2025年全年買超3.2兆日圓，顯示內資動能與外資回補力道強勁。在企業獲利表現方面，截至上周日本企業已有近半公布財報，營收與獲利平均成長3.7%與8.7%，雙雙高於歷史平均，在政策面、資金面、獲利面皆朝正向發展，有助推動日本經濟與產業發展的正向循環。

野村投信也認為，此波日股行情的核心乃是由政策、企業治理與資產配置再平衡的三重力量交織所致。其中高市早苗上任後，擴大支出規模逾18兆日圓，資金聚焦基礎建設、能源、先進製造與AI等戰略產業，對內需與資本支出形成雙向支持，帶動受惠族群評價提升。市場對政策落地的信心也反映在指數表現與資金流向，尤其是公建、能源轉型與「實體AI」（機器人、自動化、半導體設備）等供應鏈。