快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

台股基金九強 漲逾100%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

金蛇年台股指數飆漲42.8%，六大類台股基金中，九檔績效突破100%，其中野村投信占五檔、街口投信有二檔，安聯投信與元大投信各一檔。其中，街口中小型以績效118.46%，成為蛇年漲最多的台股基金。

六類台股基金績效分別為：中小型由街口中小型118.46%倫元；一般股票型是街口台灣取得，漲幅為117.68%；野村e科技以112.94％居科技型之冠；野村臺灣創新科技 50以69.9%取得主題式／產業式冠軍；市值型ETF由富邦台灣采吉50的57.51%奪冠；中國信託臺灣優選成長高股息則以25.39%績效，拿下高股息型首位。

街口中小型基金經理人吳帛亞表示，績效能有亮麗表現是依據產業趨勢選好股，並集中持有看好標的，個別持股比重約5~8%，所以展現不凡績效。

吳帛亞指出，AI泡沫目前並不存在，美國四大雲端服務供應商（CSP） 2025年每季都上修資本支出金額，2025年原本預估成長40%，已調高到年增58%；2026年原估成長25%，又上修到成長30%。2026年看好產業聚焦在AI伺服器、封裝測試及散熱，記憶體供需結構雖在2026年第1季報價仍有望調升，但調漲幅度可能已縮減。

野村e科技基金暨野村高科技基金經理人謝文雄表示，市場對AI的需求仍然正面，但模型之間會存在優勝劣敗，而現金流能力強的公司更能夠在持久戰中勝出；AI的泡沫不會破裂，但現金流能力較弱的公司的壓力會比較大。

此外，未來隨著聯準會新主席就任，不排除擴大降息的幅度，為股市帶來充沛的流動性，有利於整體市場估值提升。因此，馬年的台股投資前景仍持續看好，市場主流依舊為AI相關供應鏈。

謝文雄認為，台灣持續受惠於全球大型CSP對AI基礎設施的巨額投入。半導體及AI供應鏈依舊具備長期投資價值；維持看好「高算力、高功耗、高傳輸」等趨勢，聚焦半導體先進製程、封測、ASIC、AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB、記憶體、滑軌。

