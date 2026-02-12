赴日別只顧旅遊！高市政權穩坐 日股評價具吸引力

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近年台灣民眾赴日旅遊熱度居高不下，日本不僅是國人最熟悉的海外目的地之一，帶動投資人關注日本股票及不動產市場的投資機會。法人指出，日本市場在政策穩定與企業獲利改善的背景下，成為台灣投資人分散風險、掌握海外投資機會的選項。

日本眾議院大選結果揭曉，首相高市早苗領導的自民黨在2月8日舉行的眾議院選舉中大獲全勝，單獨拿下316席，席次超過眾議院465席總席次的三分之二門檻；若加計執政盟友日本維新會，合計更達352席，穩坐絕對多數地位。

高市早苗在個人選區得票率亦高達約88.7%，顯示其政策主張在基層具高度支持度。法人認為，此次壓倒性勝選不僅讓高市政權取得更強立法推動力，也反映日本選民對現任政府延續經濟改革、產業政策與國安供應鏈布局的肯定。

此外，在利率環境上，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，1月美國10年期公債殖利率走升，除受歐美關係緊張、歐洲投資人可能調整美債部位影響外，市場亦消化鷹派色彩濃厚的凱文．華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席的預期。

日本方面，隨著升息預期升溫與擴張性財政政策並行，日本10年期公債殖利率持續上行。不過，全球投資等級與非投資等級債券利差持續收斂，顯示整體信用市場風險仍維持在相對可控水準。

聯邦投信指出，對台灣投資人而言，日本除了是旅遊消費市場，更是可投資、可配置的成熟資本市場；尤其在日圓貶值、日股、日本REITs評價仍具吸引力的條件下，投資人可透過基金參與日本的多元投資機會，門檻相對低、流動性較佳。

隨著選舉確立執政優勢，日本政策框架亦可望由短期景氣刺激，逐步轉向強化供應鏈韌性、關鍵技術自主與企業投資誘因，市場普遍預期企業投資與獲利成長將更有機會落實，進而為股市後續表現提供支撐。

