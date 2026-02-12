善用母子基金 年終獎金成為資產放大種子

年終獎金入袋，不少人第一時間想犒賞自己。「鉅亨買基金」建議，若能將獎金區分為「享受」與「投資」兩個口袋，2026年反而可能成為資產放大的起點。可投資部位建議以基金為核心，並搭配母子基金機制進行規劃，在攻守兼備下提升效率，讓年終成為長期累積資產的種子。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，全球大型資產管理機構對2026年的看法已出現高度共識，普遍認為AI資本支出將是核心引擎。「鉅亨買基金」也認為，AI不是泡沫，而是從輔助工具轉為企業核心生產力，應用範圍擴及能源、基建與國防領域，過去數年的投入正逐步轉化為實質獲利，影響力也從科技業擴散至整體經濟體系。

在區域布局上，張榮仁分析，美國、台灣與日本股市獲得一致偏多評價。美國企業可望進入AI投資收割期，但企業體質差異大，宜透過主動式基金篩選贏家；台灣掌握AI晶片與高階製造優勢，穩居供應鏈關鍵地位；日本則受惠半導體設備與自動化技術，加上匯率條件，有利出口與科技雙軸成長。

年終獎金如何投資？張榮仁強調，基金具備分散風險與專業管理優勢，可一次布局多檔標的，降低單一市場波動影響；同時可結合定期定額、停利停損或母子基金等自動化投資機制，提高紀律與效率。透過制度化操作，投資人不必頻繁進出市場，也能在波動中穩步推進資產累積。

以「鉅寶盆」母子基金機制為例，張榮仁說明，可先將年終投入全球股票型基金作為母基金，建立穩定底座，再每月定額轉入美國科技或AI主題基金作為子基金。當子基金達到預設報酬時自動停利、將獲利轉回母基金；若市場修正則自動加碼，形成「上漲收割、下跌布局」的循環。

舉例來說，若將50萬元年終投入母基金(全球股票型)，每月1號固定轉入子基金(美國科技類股)1萬元，當子基金單次累積報酬達40%時停利，全數轉回母基金；若子基金累積跌幅超過12%，當月轉入金額提高至3萬元。以過去10年的回測結果來看，透過母子基金機制，10年後資產可成長約211萬元，累積報酬為323%；若只是單純持有全球股票基金，10年後金額約166萬元，累積報酬為233%。張榮仁指出，母子基金機制的累積成果優於單純持有全球股票，關鍵在於「穩定底座＋趨勢成長＋自動紀律」，讓資金在市場波動中持續發揮複利效果。

張榮仁建議，不讓年終一瞬即逝，是理財的第一步。保留部分作為生活享受無妨，但其餘資金更應納入中長期規劃。透過基金分散風險、結合全球成長主軸與機制化操作，年終不再只是一次性收入，而是推動未來資產成長的重要起點。