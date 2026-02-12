市值型商品 投資人青睞

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

金蛇年台股ETF受益人數共增加231萬餘人，主要集中在市值型、高股息型及主動式ETF三大類，其中又以市值型ETF較受投資人青睞，主動式ETF則有後來居上的趨勢。

在金蛇年，台股ETF檔數有83檔創高，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，總受益人數在金蛇年增加2,311,558人，總人數來到12,607,312人，金蛇年台股ETF受益人增加前十名為：元大台灣50、富邦科技、主動統一台股增長、元大高股息、群益台灣精選高息、主動群益台灣強棒、凱基台灣TOP50、主動復華未來50、主動群益科技創新及主動野村臺灣優選。

台股ETF受益人數增加前十名以市值型元大台灣50（0050）增加146.8萬人最多，整體來看，包括主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動復華未來50、主動群益科技創新、及主動野村臺灣優選等共五檔主動式台股ETF上榜。

