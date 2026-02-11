去年上市商品比一比 五檔規模突破200億

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年以來台股頻創新高，近一年募集的七檔ETF中有四檔鎖定台股布局，統計這四檔台股ETF，已有凱基台灣TOP 50（009816）規模突破200億元，主動安聯台灣ETF規模突破150億元。其中凱基台灣TOP 50甫於2月3日以90億元規模掛牌上市，短短五個交易日，規模已快速翻倍成長至207億元。

根據統計，2025年布局台股的ETF有13檔，布局國外股票的ETF有16檔，11檔布局債券；跨入2026年，已有四檔ETF鎖定台股布局，顯見台股投資吸引力正加速增溫。

觀察最近一年以來掛牌的ETF，規模站上200億元的只有五檔，其中四檔鎖定台股市場，包括凱基台灣TOP 50、主動復華未來50、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒，跨過200億元門檻所花的天數落在5天到116天之間。

唯一主題式的主動元大AI新經濟，三天規模淨增加7億元，突破200億元關卡。

凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊表示，美國聯準會降息趨勢不變，有利風險性資產表現，AI基礎建設需求升溫，不管美股科技巨頭AI軍備競賽誰勝出，台廠相關供應鏈都是贏家，推升台灣GDP年增率持續上修，基本面與資金面多重利好因素加持，帶動市場上修台股評價。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤指出，美國總統川普提名華許任聯準會主席雖引發短期波動，但華許主張縮表與透過AI應用提升生產力，有助壓抑通膨、強化美國長期競爭力。雲端業者資本支出穩健成長，台股AI供應鏈獲利持續擴張，在現行利率水準下影響有限。

投資策略鎖定兩大方向，一是新技術新規格產業鏈，包括先進製程、HVDC電源、水冷散熱、800G交換器等。二是漲價循環受惠股，如記憶體、PCB、被動元件，精準卡位成長商機。

