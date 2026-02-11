債券商品長胖 穩健資金青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年以來股市高檔震盪，穩健資金逐步挪移到債市以降低風險，統計今年以來至昨（10）日，整體債券ETF規模已增加404.5億元，大幅超過去年的167.3億元，總規模更達3.1兆元，顯示今年債券ETF交易持續增溫。

根據統計，在110檔債券ETF中，有64檔今年以來規模呈現增加，規模增加前十名的債券ETF績效也全數繳出正報酬。包括群益ESG投等債20+（00937B）、主動中信非投等債，今年以來上漲都逾1%。

群益投信債券ETF研究團隊分析，全球股市不斷創高，讓追求穩健、平衡風險的資金有逐步回流債市的跡象。加上初領失業金與職缺數等就業數據同步走弱，推升降息預期，十年期美債殖利率隨之回落。去年第4季S&P 500企業獲利穩健，支撐信用品質，息收具保護空間。建議投資人可透過長天期BBB級投等債ETF，以掌握資本利得與穩健息收的雙重紅利契機。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，隨著地緣政治風險升溫，不確定性使避險需求增加。在聯準會降息時點仍存在不確定性下，資金在避險資產間來回調整，其中又以投資等級債吸金動能最強勁，今年以來美國投等債淨流入38億美元。雖然目前利率維持不變，不過市場預期新任聯準會主席華許上任後仍將延續寬鬆基調，預料中長期貨幣政策仍偏向寬鬆。

