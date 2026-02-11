海外型題材多元 人氣增溫

今年來資金跨海尋寶，海外型ETF人氣升溫，受益人數成長率前十名包括金融、半導體、AI科技、電力、日本商社等題材百花齊放。法人表示，投資人可利用ETF一鍵布局全球，跟著趨勢走、順著產業風，透過海外資產配置，掌握未來行情。

今年來海外型ETF受益人數大幅成長，前十強突破28%以上，明顯集中在AI半導體、電力基建、太空衛星與日本商社等主題。中信特選金融雖目前總受益人數為1.3萬人，目前成長率最高達138.7%，為投資人快速卡位的黑馬。國泰費城半導體受益人數達15.9萬人、仍增95.4%，即便規模龐大，資金仍持續湧入。主動元大AI新經濟延續科技熱度，成為今年最具代表性的主動式吸金產品之一。此外，電力題材的富邦ESG綠色電力與新光美國電力基建分別增42.7%、34.4%。第一金太空衛星、中信日本商社等也吸引資金，同時海外型ETF投資不僅能分散資磣配置，也轉向精準押注全球成長。

中信特選金融經理人張苡琤指出，美國貨幣政策持續寬鬆，以及川普政府鬆綁金融監理，有利金融股表現。此外美國金融股亦坐擁四大長線利多，包括支付巨頭轉型科技服務商帶動獲利結構優化、大型投行受惠資本市場回溫、信評機構訂閱制現金流穩健，以及數位金融資產的創新應用，美國金融股的價值有望重估。展望太空衛星領域，第一金投信指出，NASA已開啟阿提米斯二號太空人繞月任務，是首次載人試飛任務；根據NASA最新的財政年度預算編列，阿提米絲計畫約83億美元，主要用於探索、啟動商業載荷及與載人運輸系統等，後續繞月任務若能順利執行，將有助於登月及月球佈建基礎設施。

富邦ESG綠色電力經理人洪珮甄指出，美國固態燃料電池與現場供電系統業者代表上周公布最新財報，受惠AI基礎設施對「即時電力」的需求不斷加大，與商用工業市場持續擴張，全年營收創下歷史新高。

隨AI算力基礎設施持續擴張、企業加速電氣化與製造回流趨勢升溫，資料中心與高耗能產業對可快速部署、可靠且低排放的現場供電系統需求正快速提升。