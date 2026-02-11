主動式規模衝上2,000億 台股主題型聚光 申購買氣最熱絡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
多頭行情助攻，主動式ETF總受益人數突破百萬、規模衝上2,000億元，提前達陣金管會去年宣示三年內達到2,000億元的目標，其中台股主題最吸金，成為今年來申購買氣最熱絡標的。

據統計截至9日，目前主動式ETF共有20檔，台股主題就占了11檔，由於台股今年來屢創新高，加上又有新兵加入，推升整體總受益人數在上周突破百萬大關來到100.3萬人，整體最新規模達2,175.8億元。

若從申購角度觀察，今年來有九檔總受益權單位數呈現正成長，七檔為台股動主動式ETF，其中以主動復華未來50ETF（00991A）淨增加2.87億個單位數最多，主動統一台股增長、主動群益科技創新亦有逾2億個單位數位居二、三名；主動中信非投等債、主動聯博投等入息則成為最受資金青睞的兩檔主動式債券ETF，不過，從市值、股價表現來看，台股主題成為主動式ETF申購及規模增長的主力。

受益人數部分，11檔台股主動式ETF目前總受益人數占整體比重超過八成、達82.8萬人，其中人數超過十萬人的有三檔，分別是主動統一台股增長26.2萬人、主動群益台灣強棒14.9萬人、主動復華未來50的10.7萬人。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，預期台股持續受惠AI發展，相關供應鏈孕育產業贏家，並提供主動式ETF選股布局機會，後續看好半導體測試、銅箔基板等AI規格升級題材，以及因AI伺服器與高效能運算需求，帶動記憶體、IC載板等產業復甦投資機會。

呂宏宇認為，AI發展之路寬廣，為典範移轉非泡沫，市場出現擔憂AI過度投資及產業競爭態勢改變，雖造成股市波動、但也創造波段進場機會，建議可以透過逢低分批或定時定額方式布局。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，主動式ETF的特色在於透過研究團隊挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，主動式ETF投資靈活度更高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。鑒於在AI需求強勁、相關商機續旺下，台灣科技供應鏈料持續受惠，資金也有望持續圍繞AI科技題材，建議投資人可善用主動式台股ETF來掌握。

