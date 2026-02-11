新興股市投資機會多 亞洲AI應用、拉美、大宗商品股前景亮

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
今年以來，新興市場表現出色，延續去年的多頭氣勢。法人指出，新興市場投資機會多，但精準選股仍是關鍵，看好亞洲科技硬體領域的AI應用，以及拉丁美洲與大宗商品高度連動的類股。

貝萊德智庫指出，MSCI新興市場指數1月上漲近9%，為2012年以來最佳1月，也是近年來最大單月漲幅之一，明顯優於成熟股市的2.2%漲幅。新興股市去年以來的表現優異，主要由科技類股與AI主題驅動。

貝萊德指出，雖然新興股市的漲勢已逐步擴散，但表現分化及AI等重大趨勢所帶來的影響仍清晰可見。南韓在去年狂漲後，今年再度勁揚超過20%；相較之下，印度即使最近與美國達成貿易協議，但股市表現仍相對落後。

貝萊德認為，新興市場內部的差異明顯，正凸顯主動式管理與選擇性配置的重要。展望未來，在全球經濟成長雖緩慢卻仍具備韌性、美元維持穩定至偏弱走勢的環境下，預期新興股債資產都可望持續獲得支撐。

貝萊德表示，在新興市場中，重大趨勢正逐步凌駕於傳統總體經濟因素之上。過去一年，AI主題已擴散至南韓、台灣等市場，這些市場擁有AI硬體製造（尤其是半導體）的結構性優勢，成為推動股市上漲的關鍵動力。另外，中國大陸「新經濟」領域的領先企業包括AI、自動化與再生能源等，也是看好標的。

貝萊德指出，從工業金屬到製造供應鏈，新興市場在AI建設浪潮中扮演關鍵角色。支撐AI擴張所需的工業金屬（例如銅）主要產地也多位於新興市場，拉丁美洲還受惠於大宗商品價格上揚。人口結構是印度等國家的長期優勢，尤其在主要經濟體普遍面臨人口老化的壓力下更顯突出。此外，全球供應鏈重組可望為墨西哥、巴西與越南帶來結構性利多。

瀚亞投信指出，北亞可望受惠於全球AI基礎建設擴張帶動，東協國家的成長將由政策推動。印度股市歷經2025年的盤整後，2026年有望迎來轉折契機。不過，亞洲內部的成長分化，加上市場集中度提升，更凸顯出謹慎、主動管理操作以創造超額報酬的重要。

