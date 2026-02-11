越股基本面佳逢回布局 專家建議定期定額參與

春節長假前夕，投資人觀望情緒升溫，越南股市高檔震盪整理。從近期公布宏觀經濟數據與產業表現來看，越南經濟基本面仍展現高度韌性，加上「入富、入摩」題材與基礎建設政策支撐，建議投資人於指數拉回時，採取逢低分批布局或定期定額方式，掌握中長期成長契機。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，越南於2月6日公布的1月經濟數據顯示，工業生產與製造業動能依舊強勁，整體宏觀指標維持穩健成長。雖然2025年1月適逢農曆新年，工作天數減少，導致部分年增率數據受到基期偏低與季節性因素影響，但越南經濟成長趨勢仍然明確。

通膨方面，1月整體CPI年增率為2.53%，明顯低於越南央行4.5%的政策目標，顯示物價壓力仍屬可控；核心CPI年增率3.19%，反映服務業與勞動成本溫和上揚。

產業面以金融族群表現最為突出。越南銀行業於2025年第4季繳出亮眼成績，整體稅前盈餘達85.3兆越南盾，年增15.9%、季增13.8%，優於市場預期，主要受惠於呆帳回收挹注與信貸額度放寬帶動放款成長。2025年至今，越南信貸年增率達20%，創2017年以來最快增速，顯示金融體系對實體經濟的支撐力道持續增強。

展望2026年，陳仲愷表示，越南政策重心由「策略規劃」正式邁向「執行落地」。政府行動計畫著重於將宏觀政策轉化為具體可執行與可問責的制度設計，在延續經濟成長動能的同時，更強調創新、永續發展與經濟韌性，全年GDP成長目標上看10%。

此外，資本市場改革持續推進，包括新結算制度與外資投資流程簡化，有助提升市場效率與國際能見度。