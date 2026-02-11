法人展望 股優於債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

元月行情延燒，投資氣氛樂觀。法人指出，全球流動性充裕、財政寬鬆、經濟成長前景穩健，且通貨膨脹壓力溫和，整體市場環境仍偏向風險資產，股票表現仍可望優於債券。

瑞士百達資產管理指出，股市在新年開局表現良好，各項關鍵因素都有利於進一步上漲，百達所追蹤的商業周期指標也是如此顯示。流動性環境相對寬鬆，各國政府（如日本、美國及德國）都在增加公共支出，經濟成長前景穩健，通膨似乎也受到控制。因此，百達持續加碼股票、減碼債券，並進一步增加工業類股及新興市場的部位。

百達流動性指標也顯示，風險資產仍有進一步上漲的空間。百達追蹤的全球央行中，有17家（57%）處於寬鬆狀態、12家（40%）維持中性，只有日本在收緊政策。實行寬鬆政策的央行包括美國聯準會（Fed），Fed除了實行寬鬆政策之外，近期透過採購國庫券作為準備金管理操作來支撐經濟。

百達指出，今年新興市場成長動能仍可望勝出，與成熟國家經濟體之間的國內生產毛額（GDP）成長差距進一步擴大，從2025年的2.3個百分點擴大至2.5個百分點，這將為新興市場資產未來的表現鋪路。

