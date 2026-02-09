科技型基金火馬奔騰 近三個月多檔報酬率突破兩成

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股封關倒數，昨（9）日科技族群火力全開、台積電同步再創高，資金搶搭最後順風車。法人看好，權值與題材股齊揚，帶動科技型基金氣勢翻紅，年後開紅盤有望延續動能，將上演「火馬奔騰」行情。

國發會設定2026年經濟成長率4.56%，人均GDP上看42,170美元，台灣中期經濟前景偏樂觀，而台美投資MOU聚焦關稅調降、半導體最優惠待遇、「台灣模式」切入美國供應鏈，以及高科技雙向投資，有助降低總體不確定性並強化產業競爭力。

台股在AI與高效運算題材推動下屢創新高，觀察近三個月科技族群績效前十強，多檔報酬率突破兩成，包括野村e科技績效以34.3%居冠，野村高科技33.1%、安聯台灣科技31.8%、PGIM保德信科技島31.4%、元大高科技30.8%緊追在後，明顯優於加權指數同期13.9%的漲幅。

更值得關注的是近一年績效，野村e科技、野村高科技基金績效雙雙超越「破百」門檻，分別達110.6%與106.7%，最為強勢。安聯台灣科技亦達96.1%的高水準，元大高科技84.3%、PGIM保德信科技島78.7%、摩根新興科技77.1%表現同樣亮眼。相較之下，加權指數一年漲幅36.3%，多檔科技基金績效為大盤的兩倍至三倍，主動選股優勢成焦點。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，在AI供應鏈中，記憶體評價方式正在轉變，而光通訊與共同封裝光學（CPO）將是下個被市場重新定價的主題。過去記憶體常被視為景氣循環股，但在AI長期需求下，市場開始提高獲利延續性的定價權重，估值框架逐漸往獲利成長靠攏。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，近期市場波動，主要是部分軟體企業前景可能因AI新技術出現雜音；電子類股預估維持高速成長約36%，半導體與非半導體類股預期有望成長三成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

PGIM保德信科技島基金經理人王偉哲建議，今年驅動台股成長的仍為由AI領軍的科技類股，仍可聚焦AI相關且具成長性之族群，如半導體測試、光通訊與電子零組件產業為主，看好AI中長趨勢不變，若短期市場出現AI敘事雜音，反而可擇機加碼。

