特別股基金 攻守兼備

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨股市震盪，特別股相關基金近半年來績效穩健。法人建議，特別股目前股價仍在蓄勢待發之際，可以逢低優先卡位高殖利率表現的全球特別股收益基金，有機會追求資本利得表現，加上全球特別股基金，皆具有固定收益股息挹注，相對降低市場下檔風險衝擊。

在近期股市波動之下，兼具收益與防禦特性的特別股相關基金表現相對穩健，成為資金配置中的避震器。

觀察近六個月績效，多檔特別股基金報酬約落在3.7%至6.8%之間，當中以新光全球特別股收益表現居前，群益全球特別股收益、柏瑞特別股息收益、富蘭克林華美特別股收益、宏利特別股息收益等基金也同樣表現穩健。

新光全球特別股收益基金投資團隊表示，今年降息循環啟動，凸顯特別股固定收益優勢，只要美公債殖利率彈升，特別股的價格回檔，便是逢低承接優質特別股良機。

事實上，根據歷史統計，在過去降息期間，特別股平均投資回報率皆優於投資等債券、政府公債等固定收益資產，成為投資人中長期掌握息利雙收的降息首選，加上今年新任聯準會主席上台，降息已成為市場共識，降息不僅激勵債市，更有助於企業獲利提升，也支撐企業基本面表現。

新光全球特別股收益基金投資團隊認為，目前美國企業體質表現穩健，企業獲利有望繼續成長，而今年11月美國期中選舉展開，川普政府及政策利多有機會持續激勵美股，有利於全球特別股收益基金淨值表現向上。

群益全球特別股收益基金經理人徐煒庠表示，今年來看聯準會貨幣政策仍將延續寬鬆基調，市場預估仍有降息2碼的機會，而美國特別股之主要發行企業為金融業，不僅可望受惠於降息循環，且還能受惠於監管放鬆，在營運與獲利表現上可望保持穩健。

相關新聞

科技型基金火馬奔騰 近三個月多檔報酬率突破兩成

台股封關倒數，昨（9）日科技族群火力全開、台積電同步再創高，資金搶搭最後順風車。法人看好，權值與題材股齊揚，帶動科技型基...

瀚亞日本動力 周漲6.1%

瀚亞投資-日本動力股票基金近一周上漲6.1%，瀚亞投信表示，日本企業財報表現亮眼，有助提升市場情緒，加上選舉結果偏多方，...

元大日本龍頭企業 績昂

高市早苗率領自民黨執政聯盟獲得日本眾議院改選壓倒性勝利，開啟長期穩定政權，並可望啟動近80年來首次的修憲工程，包括配合強...

富坦新興國固定收益 靚

日本國會改選自民黨大勝，首相高市早苗取得歷史性勝利。不過，在本月初高市拋出提前國會大選，並提出將下調消費稅時，圍繞財政支...

外資買亞股 最愛印度

印度受惠於關稅利多，上周獲外資買超6.9億美元，成為外資在新興亞股最愛的市場，泰國以3.3億美元的買超居次。外資上周賣超...

